Foden rettet Manchester City gegen Leeds

Phil Foden hat Manchester City in der 13. Runde der englischen Fußball-Premier-League drei wichtige Punkte gesichert. Beim 3:2-Heimsieg am Samstag gegen Leeds United traf der Nationalspieler doppelt.

Foden brachte City bereits in Minute eins in Führung, Josko Gvardiol erhöhte per Abstauber (25.). In Hälfte zwei schlug der Aufsteiger zurück, Dominic Calvert-Lewin (49.) und Lukas Nmecha (68.) stellten auf 2:2. Doch Foden hatte in der Nachspielzeit das letzte Wort (91.).

Mit dem Erfolg schob sich die Guardiola-Elf vor dem Sonntagsschlager zwischen Chelsea und Arsenal (17.30 Uhr) auf Rang zwei - vier Zähler hinter den Gunners - vor. Sunderland gewann gegen Bournemouth nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.