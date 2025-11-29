Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Foden Manchester City
© Getty

Tor-Spektakel

Foden rettet Manchester City gegen Leeds

29.11.25, 18:11
Teilen

Phil Foden hat Manchester City in der 13. Runde der englischen Fußball-Premier-League drei wichtige Punkte gesichert. Beim 3:2-Heimsieg am Samstag gegen Leeds United traf der Nationalspieler doppelt.

Foden brachte City bereits in Minute eins in Führung, Josko Gvardiol erhöhte per Abstauber (25.). In Hälfte zwei schlug der Aufsteiger zurück, Dominic Calvert-Lewin (49.) und Lukas Nmecha (68.) stellten auf 2:2. Doch Foden hatte in der Nachspielzeit das letzte Wort (91.).

Mit dem Erfolg schob sich die Guardiola-Elf vor dem Sonntagsschlager zwischen Chelsea und Arsenal (17.30 Uhr) auf Rang zwei - vier Zähler hinter den Gunners - vor. Sunderland gewann gegen Bournemouth nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden