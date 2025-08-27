Alles zu oe24VIP
Haaland
© Getty

Am Trikot

Haaland ändert plötzlich seinen Namen

27.08.25, 11:59
Einige Fans werden sich über den neuen Namen am Trikot wundern. 

Im Herbst wird es auch für Norwegen ernst. Die Elf um Haaland, Odegaard und Co. kämpft um die erste WM-Quali seit 2002. In der Gruppe u.a. mit Italien liegt man derzeit ohne Punkteverlust an der Spitze.

Im nächsten Spiel gegen Moldau werden sich einige Fans dann womöglich über das Trikot von Erling Haaland wundern - beim Superstar steht künftig nämlich „Braut Haaland“ auf der Dress. „Ein neues Kapitel für Norwegen. Ab den kommenden Spielen wird Erling seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken seines Nationaltrikots tragen“, kündigt der Ausstatter an.

Haaland
© NIKE

Sogar Trainer überrascht

Von der Änderung war sogar Nationaltrainer Ståle Solbakken überrascht. „Das ist sein Name, also ist es nicht schwieriger. Ich wusste bisher nichts davon“, so der 57-Jährige.

Ob Haaland auch bei Manchester City den Namen auf dem Trikot ändert, ist bisher nicht klar.

