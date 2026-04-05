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Paul Wanner
© Getty

Historisch

Meistertitel fix: ÖFB-Shootingstar Paul Wanner schreibt Geschichte

Von
05.04.26, 17:34
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Der österreichische Fußball-Teamspieler Paul Wanner hat mit PSV Eindhoven vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen.

Während die Konkurrenz aus Rotterdam patzte, konnten die Profis aus Eindhoven bereits vorzeitig jubeln. Mit einem Vorsprung, der mathematisch nicht mehr einzuholen ist, sichert sich PSV den Titel in einer Rekordzeit, die es im niederländischen Fußball zuvor noch nie gegeben hat. Die Dominanz über die gesamte Saison hinweg spiegelt sich nun in diesem historischen Meilenstein wider.

Eigentlich hätte die Entscheidung erst am kommenden Spieltag fallen können, doch die unerwartete Niederlage von Feyenoord beschleunigte die Krönung des neuen Champions. In Eindhoven bereitet man sich nun auf eine gigantische Meisterparty vor. Für Trainer und Mannschaft ist es der Lohn für eine Spielzeit, in der man der Konkurrenz kaum Luft zum Atmen ließ.

Die offizielle Pokalübergabe wird im Rahmen des nächsten Heimspiels stattfinden, wo zehntausende Fans erwartet werden, um ihre Helden gebührend zu feiern und mittendrin ist auch der neue ÖFB-Shooting-Star Paul Wanner.

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