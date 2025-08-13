Alles zu oe24VIP
Jogi Löw
Weltmeister-Coach

Paukenschlag: Jogi Löw hat sich entschieden

13.08.25, 10:19
Seit einigen Jahren brodeln die Gerüchte um die Zukunft von Joachim Löw. Laut den neuesten sollte der Deutsche das usbekische Nationalteam bei der kommenden Weltmeisterschaft betreuen. Jetzt hat er sich entschieden. 

Wie schon am Dienstag berichtet, gab es Berichte, dass der deutsche Weltmeistercoach von 2014 das usbekische Nationalteam übernehmen könnte. Usbekistan hat sich 2026 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Jetzt hat sich Löw dazu gemeldet.

Lehnte freundlich ab

Laut der "Bild" hat der Deutsche über das Angebot einige Tage nachgedacht, doch er sagte ihnen freundlich ab. Zu einem Treffen zwischen den beiden kam es nie. Bei der Anfrage hat sich sogar die usbekische Botschaft eingeschaltet.

Wie es bei Joachim Löw weitergeht, bleibt weiter offen. Der Weltmeistercoach von 2014 würde gerne wieder einen Job als Nationaltrainer annehmen. Vor Kurzem sprach er von mehreren Anfragen, die er erhalten hat.

