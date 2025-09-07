Alles zu oe24VIP
Robert Lewandowski
Überraschend

Barca-Knall: ER wird Lewandowski-Nachfolger

07.09.25, 11:46
Überraschende Entscheidung: Er soll den Torjäger ersetzen. 

Robert Lewandowski ist zwar bereits 37 Jahre alt, trifft aber immer noch fast wie am Fließband. Für den FC Barcelona erzielte der Pole in insgesamt 149 Spielen stolze 101 Tore. Der Vertrag des Torjägers läuft nach dieser Saison aber aus, die Zeichen stehen dabei auf Abschied.

Für Barcas Sportdirektor Deco ist bereits jetzt klar, wer Lewandowski ersetzen soll: Ferran Torres. Das berichtet zumindest die spanische Sportzeitung „Sport“.

Ferran Torres
Günstige Lösung

Torres spielt schon seit 2022 für die Katalanen, konnte sich bisher aber nie wirklich durchsetzen. Dabei ist die Statistik des spanischen Europameisters durchaus beachtlich. Bisher erzielte der 25-Jährige 46 Tore für Barcelona.

Barca traut es Torres durchaus zu, Option Nummer 1 im Sturmzentrum zu werden. Für den finanziell schwer angeschlagenen Verein wäre dies wohl auch die vernünftigste Option.

