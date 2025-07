Barça-Stars unzufrieden wegen Rashford-Deal

Marcus Rashford sorgt schon vor seinem ersten Spiel für viel Unzufriedenheit bei seinen Teamkollegen. Vor allem drei Stars sind überhaupt nicht glücklich mit diesem Transfer.

Statt Nico Williams (22) kommt der Engländer Marcus Rashford (27) zu den Katalanen. Doch der Transfer sorgt bei den Spielern schon für mächtig viel Wirbel, so katalanische Medien.

Der Engländer war in der Rückrunde von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen. Für das Team aus Birmingham machte Rashford in 17 Spielen vier Tore und sechs Vorlagen. Trotz der soliden Zahlen wollte Villa nicht die Kaufoption in Höhe von rund 46 Millionen Euro ziehen. Er kehrt zurück zu Man United. Dort hat Rashford keine Zukunft unter Trainer Ruben Amorim.

Geplatzter Deal

Bei Barcelona ist der 27-Jährige der Plan B oder C. Plan A war Athletic-Bilbao-Star Nico Williams. Doch er verlängerte seinen Vertrag bei den Basken um zehn Jahre. Ein anderer Wunschspieler war Liverpool-Star Luis Diaz (27). Der Kolumbianer ist aber wohl auf dem Weg zum FC Bayern.

Barcelona holt Rashford als Leihe mit Kaufoption von über 30 Millionen Euro. Der Engländer verzichtet sogar auf 15 Prozent seines Gehaltes und Barça übernimmt diesen komplett. Doch der Deal stößt bei einigen Stars sauer auf.

Unglückliche Stars

Laut "El Nacional" fühlt sich Youngstar Lamine Yamal (18) "getäuscht" vom Präsidenten Joan Laporta und Sportchef Deco und hätte sich schon eingestellt, mit Williams ab der kommenden Saison zu spielen. Seine Enttäuschung hat der Spanier schon bei der Klubführung vorgebracht. Der 18-Jährige ist auch "wütend", dass er in den Verhandlungen nicht eingebunden wurde.

Nicht nur das Supertalent ist enttäuscht, sondern auch die Offensivstars Robert Lewandowski (36) und Raphinha (28) sollen sich schon beschwert haben. Sie befürchten, dass Rashford ihre Einsatzzeiten gefährden könnte. Der 27-Jährige kann auf dem linken Flügel und zentral spielen. Auf diesen Positionen spielen normalerweise Lewandowski und Raphinha.

Beide haben ebenfalls das Gespräch mit der Klubführung gesucht. Vor allem der Pole macht sich Sorgen über seinen Stammplatz, so der Bericht. Er will in seiner vielleicht letzten Saison bei den Katalanen als Stammspieler beenden und fühlt sich durch Rashford "herausgefordert". Deswegen arbeitet der 36-Jährige im Training härter als je zuvor.