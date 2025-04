Brutales Foul! Real-Star Mbappe brennen die Sicherungen durch

Königliche gewinnen in der spanischen Liga gegen Alaves, verlieren aber Superstar Kylian Mbappe.

Kylian Mbappé hat beim Liga-Spiel gegen Deportivo Alavés (2:1) ein unfassbares Foul begangen und ist dafür mit einer roten Karte bestraft worden. Der 26-Jährige ließ sich zu einem brutalen Tackling hinreißen, als er mit offener Sohle in Antonio Blanco reinging – ohne Chance auf den Ball! Das Resultat: Ein schmerzhafter Tritt ins rechte Wadenbein von Blanco. Der Alavés-Mittelfeldspieler knickte sofort weg, schrie vor Schmerz und musste minutenlang behandelt werden.

Pérez Burrull, Schiedsrichter-Experte der „Marca“, kommentierte: „Ein völlig unverständlicher Tritt – ein tückisches Tackling! Der Platzverweis war unumgänglich.“ Mbappé verschwand nach der roten Karte kommentarlos in die Kabine – und ließ ein entsetztes Publikum zurück.

Real vier Punkte hinter Leader Barcelona

In Unterzahl spielte Real allerdings nur gut eine halbe Stunde. In der zweiten Halbzeit wurde auch Alaves' Manu Sanchez des Feldes verwiesen. David Alaba kam diesmal nicht zum Einsatz. Sieben Spieltage vor Schluss liegt Real mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barça auf Platz zwei. Das direkte Duell der beiden Mannschaften findet am 11. Mai in der 35. Runde statt.