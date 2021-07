Fernando Torres als Jugendtrainer zurück bei Atletico Madrid

Fernando Torres kehrt als Jugendtrainer zu Atletico Madrid zurück.

Wie der spanische Fußball-Meister am Sonntag auf seiner Homepage mitteilte, wird die Vereinsikone das Traineramt der U19 übernehmen und erhält einen Einjahresvertrag. Für Torres, der vergangene Saison bereits als Assistent in der Akademie der Hauptstädter tätig war, ist es die erste Station als Cheftrainer. "Ich bin stolz und glücklich, nach Hause zu kommen", verkündete der 37-Jährige am Montag auf Twitter.

Torres wurde in der Jugend der "Rojiblancos" ausgebildet und hat über 350 Pflichtspiele für Atletico absolviert. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er zweimal Europameister und holte 2010 den Weltmeistertitel. 2019 beendete der 110-fache Teamspieler seine Karriere bei Sagan Tosu in Japan.