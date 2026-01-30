Hammer-Gerücht: ER wird neuer Real-Trainer

Die Königlichen nahmen bereits Kontakt mit dem Star-Coach auf.

Auch nach dem Rauswurf von Xabi Alonso kommt Real Madrid nicht so richtig auf Touren. Unter Neo-Trainer Alvaro Arbeloa flog man im Cup gegen Zweitligisten Albacete raus und muss nun in der Champions League nach der Pleite gegen Benfica in die Zwischenrunde. Die Zeichen verdichten sich, dass Arbeloa nur eine Übergangslösung ist und im Sommer abgelöst wird.

Gab schon Kontakt

Wie Sky berichtet, wollen die Königlichen Unai Emery nach Madrid lotsen. Der aktuelle Trainer von Aston Villa sei derzeit der Top-Kandidat, es soll sogar schon direkten Kontakt gegeben haben.

© Getty

Emery betreute in seiner Trainerkarriere unter anderem bereits Valencia, Sevilla, PSG und Arsenal und holte insgesamt vier Mal die Europa League. Bei Aston Villa steht der Spanier allerdings noch bis 2029 unter Vertrag – der Klub aus Birmingham würde für den Erfolgstrainer wohl eine hohe Ablösesumme verlangen.