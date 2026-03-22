Irres Derby-Spektakel! Real schlägt nach Pausen-Schock zurück

Vinicius Junior traf zweimal für Real, Federico Valverde schoss erneut ein Tor, musste mit Rot aber vorzeitig vom Feld.

Barcelona/Madrid. Real bleibt dem FC Barcelona nach einem Sieg im Madrider Derby auf den Fersen. Nachdem der Tabellenführer aus Katalonien mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Rayo Vallecano vorgelegt hatte, schlug Real den Stadtrivalen Atletico am Sonntagabend nach einem 0:1-Pausenrückstand noch 3:2. Vinicius Junior traf zweimal für Real, Federico Valverde schoss erneut ein Tor, musste mit Rot aber vorzeitig vom Feld. David Alaba sah das Spektakel im Estadio Bernabeu von der Bank aus.

Barcelonas Goldtor gelang Ronald Araujo per Kopf nach einem Corner (24.). Für die Elf von Hansi Flick war es der fünfte Ligasieg in Folge. Der Vorsprung auf Real wuchs zwischenzeitlich auf sieben Zähler an. Doch der Erzrivale konterte.

Spektakel in Madrid nach der Pause

Zwar brachte Ademola Lookman Atletico entgegen dem Spielverlauf nach etwas mehr als einer halben Stunde voran. Real wendete das Blatt aber per Doppelschlag nach der Pause. Zunächst verwertete Vinicius Junior einen Foulelfmeter (52.), dann schlug Valverde (55.) erneut zu. Der Uruguayer traf zum fünften Mal in den vergangenen vier Partien. Atletico konterte durch einen Weitschusshammer von Nahuel Molina ins Kreuzeck (66.). Andrij Lunin, der den verletzten Thibaut Courtois vertrat, war ohne Chance. Wenige Minuten später erzielte Vinicius Junior (72.) nach einer schönen Einzelaktion aber schon die neuerliche Real-Führung.

Real Madrids brasilianischer Stürmer Vinicius Junior feiert sein Tor zum 3:2 während des spanischen Erstliga-Fußballspiels zwischen Real Madrid CF und Club Atlético de Madrid im Santiago-Bernabéu-Stadion. © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Bei den Hausherren wurde Kylian Mbappe nach einer Stunde eingetauscht, auch Jude Bellingham kam zu seinem Comeback. Sie sahen, wie Valverde Gegenspieler Alex Baena bei einer ungestümen Attacke am Knöchel traf und glatt Rot sah (77.). Atletico fand fast umgehend die Ausgleichschance vor, Julian Alvarez wuchtete den Ball an die Stange. Danach kam Real aber nicht mehr ins Wanken. Die Revanche für das 2:5 im vergangenen September gelang.