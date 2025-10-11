Alles zu oe24VIP
Hansi Flick
© Getty

Nach Niederlagen

Knalleffekt: Hansi Flick zieht bei Barca die Reißleine

11.10.25, 19:40
Teilen

Nach zwei Niederlagen ist Hansi Flick hochgradig unzufrieden. 

Nach einem guten Start in die Saison geriet der FC Barcelona zuletzt ins Stocken. Zuerst verlor man in der Champions League gegen Paris, dann schlitterte man in der Liga in eine 1:4-Schlappe gegen Sevilla.

Neuer Stürmer

Bei den Katalanen brodelt es, Trainer Hansi Flick soll mit seiner Mannschaft zuletzt äußerst unzufrieden gewesen sein. Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, zieht der deutsche Coach nun die Reißleine und baut seine Formation um.

Davon betroffen ist Star-Stürmer Robert Lewandowski, der seinen Platz in der Startelf verlieren soll. Flick will nach der Länderspielpause Marcus Rashford als neue Sturmspitze etablieren.

Marcus Rashford
© Getty
 

Bisher kam neben Lewandowski vor allem auch Ferran Torres als Neuner zum Einsatz. Flick erwartet sich vom Engländer nun vor allem mehr Intensität im Pressing. Hinter Rashford soll Fermin Lopez seine Chance als hängende Spitze bekommen.

