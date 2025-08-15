Knalleffekt: Ter Stegen verlässt den FC Barcelona

Der Deutsche soll seinem Abschied überraschend zugestimmt haben.

Neue Wende im Dauer-Streit zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona. Wie berichtet, wurde der deutsche Schlussmann nach zehn Jahren beim Verein eiskalt abserviert und ist nur noch die Nummer 3. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht samt Disziplinarverfahren.

Obwohl sich die Wogen zuletzt scheinbar geglättet haben, ist ein Happy End nicht in Sicht. Ter Stegen soll deshalb nun seinem Abschied zugestimmt haben. Das berichtet zumindest die katalanische Zeitung „El Nacional“.

© Getty

Es geht um die WM

Dem Bericht zufolge ist der 33-Jährige bereit, Barcelona im Jänner zu verlassen. Die Katalanen würden den Schlussmann dafür auch ablösefrei ziehen lassen. Derzeit ist ter Stegen noch verletzt.

Der Deutsche gehört mit einem Gehalt von 18 Millionen Euro zu den Spitzenverdienern in Barcelona und steht noch bis 2028 unter Vertrag. Ter Stegen benötigt vor der WM aber dringend Spielpraxis, um im Juni dann endlich sein erstes großes Turnier spielen zu können.