Lamine Yamal
© Getty

Rückzieher

Nach Kritik: La Liga sagt Barca-Spiel in Miami ab

22.10.25, 07:49
Das umstrittene US-Gastspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft in Miami ist abgesagt worden 

Der FC Barcelona und Villarreal sollten am 20. Dezember in Florida aufeinandertreffen, laut Angaben der spanischen Liga vom Dienstag kam nach Diskussionen mit dem Vermarkter nun aber das Aus. Man bedauere zutiefst, dass "das Projekt, das eine historische und beispiellose Chance für die Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht umgesetzt werden kann", hieß es.

Gegen die Austragung der Partie im Hard Rock Stadium von Miami hatten in den vergangenen Wochen Fans und auch Spieler protestiert. Kritik kam auch aus den Reihen der Barca-Profis und von Trainer Hansi Flick. Es wäre das erste spanische Ligaspiel gewesen, das außerhalb von Spanien stattfindet.

Die UEFA hatte dem Spiel "ausnahmsweise" und "widerstrebend" zugestimmt, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Diese würden überarbeitet. Auch die italienische Serie A will in dieser Saison eine Ligapartie im Ausland austragen. Die Partie zwischen Milan und Como im Februar findet in Perth (Australien) statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
