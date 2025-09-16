Transfer-Hammer: Er soll Lewandowski bei Barcelona beerben

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski. Der Top-Kandidat: Erling Haaland!

Laut der spanischen Zeitung "El Nacional" denkt der FC Barcelona über die Verpflichtung von Stürmer-Star Erling Haaland (25) nach. Der Manchester-City-Star besitzt einen Vertrag bis 2034, doch Barça-Präsident Joan Laporta (63) sei sehr optimistisch.

Die Katalanen wollten schon in der Vergangenheit den Norweger verpflichten. Im Sommer 2022 verhinderte die finanzielle Schieflage des Vereins einen Transfer. Haaland wechselte stattdessen für 60 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City.

Schwere Saison hinter sich

Bei den Sky Blues wurde er in seiner Debütsaison Torschützenkönig mit 36 Toren, gewann mit ihnen die Premier League und die Champions League. In der aktuellen Spielzeit hat Haaland schon fünf Treffer in vier Spielen erzielt.

Normalerweise würde eine Verpflichtung des Norwegers sehr schwer für Barcelona werden. Doch die Entwicklung von Manchester City macht den Katalanen Hoffnung. In der letzten Saison holte Pep Guardiolas Team keinen Titel und scheiterte in der Champions League schon in der Zwischenrunde.

Schlechter Saisonstart der Sky Blues

In dieser Saison befinden sich die Cityzens auf dem achten Platz in der Premier League. Sie haben schon zwei Niederlagen gegen Tottenham und Brighton erlitten. Wenn die Saison ähnlich verläuft wie die vergangene, dann könnte Haaland den Verein verlassen.

Barcelona würde einer der Kandidaten sein. Sie suchen schließlich einen Nachfolger für Robert Lewandowski (37). Sein Vertrag läuft 2026 aus. Der polnische Stürmer hat die Option auf ein weiteres Vertragsjahr, aber Barça möchte davon keinen Gebrauch machen.