Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
haaland lewandowski
© Getty Images (Fotomontage)

Welt-Star

Transfer-Hammer: Er soll Lewandowski bei Barcelona beerben

16.09.25, 14:56
Teilen

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski. Der Top-Kandidat: Erling Haaland!

Laut der spanischen Zeitung "El Nacional" denkt der FC Barcelona über die Verpflichtung von Stürmer-Star Erling Haaland (25) nach. Der Manchester-City-Star besitzt einen Vertrag bis 2034, doch Barça-Präsident Joan Laporta (63) sei sehr optimistisch.

Die Katalanen wollten schon in der Vergangenheit den Norweger verpflichten. Im Sommer 2022 verhinderte die finanzielle Schieflage des Vereins einen Transfer. Haaland wechselte stattdessen für 60 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City.

Schwere Saison hinter sich

Bei den Sky Blues wurde er in seiner Debütsaison Torschützenkönig mit 36 Toren, gewann mit ihnen die Premier League und die Champions League. In der aktuellen Spielzeit hat Haaland schon fünf Treffer in vier Spielen erzielt.

Normalerweise würde eine Verpflichtung des Norwegers sehr schwer für Barcelona werden. Doch die Entwicklung von Manchester City macht den Katalanen Hoffnung. In der letzten Saison holte Pep Guardiolas Team keinen Titel und scheiterte in der Champions League schon in der Zwischenrunde.

Schlechter Saisonstart der Sky Blues

In dieser Saison befinden sich die Cityzens auf dem achten Platz in der Premier League. Sie haben schon zwei Niederlagen gegen Tottenham und Brighton erlitten. Wenn die Saison ähnlich verläuft wie die vergangene, dann könnte Haaland den Verein verlassen.

Barcelona würde einer der Kandidaten sein. Sie suchen schließlich einen Nachfolger für Robert Lewandowski (37). Sein Vertrag läuft 2026 aus. Der polnische Stürmer hat die Option auf ein weiteres Vertragsjahr, aber Barça möchte davon keinen Gebrauch machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden