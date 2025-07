Transfer-Schock: Nächste Absage für den FC Bayern München

Nächste Absage für den deutschen Rekordmeister: Nico Williams hat überraschenderweise seinen Vertrag bei Athletic Bilbao verlängert.

Der spanische Flügelflitzer hat seinen bis 2027 datierten Vertrag bis 2035 langfristig verlängert, so die offizielle Mitteilung der Basken. Mit der Unterschrift steigt seine bisherige 60-Millionen-Ausstiegsklausel nach Vereinsangabe um "mehr als 50 Prozent".

In den vergangenen Wochen wurde Williams mit Bayern und Barcelona in Verbindung gebracht. Mit den Katalanen war sich der 22-Jährige bereits einig, aber der Klub scheiterte an der Ausstiegsklausel.

Seine Verlängerung begründete der Europameister von 2024: "Es ist für mich das Wichtigste, auf mein Herz zu hören. Ich bin dort, wo ich sein möchte, bei meinen Leuten, das ist mein Zuhause."