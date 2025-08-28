Champions League: UEFA verkündet Final-Hammer

Fußball-Fans müssen sich ab dieser Saison auf eine Änderung einstellen.

Das Fußball-Champions-League-Finale wird künftig um 18.00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist am 30. Mai 2026 Budapest. Bisher hatte das Endspiel, das seit 2010 an einem Samstag stattfindet, um 21.00 Uhr begonnen. "Mit der Änderung stellen wir das Erlebnis der Fans in den Mittelpunkt unserer Planung.

Die neue Anstoßzeit wird das Finale für alle Beteiligten noch zugänglicher, integrativer und eindrucksvoller machen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. Kritiker hatten zuletzt immer wieder kritisiert, dass wichtige Spieler vor allem für Kinder zu spät beginnen.

Die neue Champions-League-Saison startet am 16. August, die Auslosung der Ligaphase steigt am heutigen Donnerstag.