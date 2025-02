Fällt Kane für den CL-Kracher gegen Celtic aus?

Ohne Herzklopfen peilt der FC Bayern gegen Celtic Glasgow den Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale an.

Ins Play-off-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) in München geht der deutsche Fußball-Rekordmeister als großer Favorit nach dem 2:1-Auswärtssieg in der Vorwoche in Schottland, auch wegen einer beeindruckenden Ungeschlagen-Serie in der Königsklasse soll der Traum von "Titel Dahoam" weiterleben. Zeitgleich versucht Adi Hütters AS Monaco, das 0:1 bei Benfica zu drehen.

Kane-Einsatz ist fraglich

Bei den Bayern um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist allerdings der Einsatz von Harry Kane offen. Der Torjäger fehlte beim Montagstraining, nachdem er das Liga-Topspiel (0:0) bei Bayer Leverkusen am Samstag angeschlagen beendet hatte. "Bei Harry ist es nichts Schlimmes, aber wir haben einfach ganz wenig Zeit zur Erholung. Manchmal brauchst du diesen Tag", sagte Trainer Vincent Kompany.

Kompany sprach von "einer guten Ausgangsposition", zumal auch viele Statistiken für die Münchner sprechen. Die Bayern haben daheim noch nie gegen ein schottisches Team verloren und sind seit 20 Heimspielen in der Königsklasse unbesiegt. In 28 von 29 Fällen kamen die Münchner nach einem Auswärtssieg im Hinspiel weiter. Und unter Kompany gab es in der Ligaphase vier Heimsiege.

Bayern gegen Leverkusen offensiv harmlos

Dennoch sind die Bayern im eigenen Stadion, dem Austragungsort des Finales am 31. Mai, gewarnt. "Wir müssen im Rückspiel gegen Celtic wieder bereit sein", betonte Kompany. Gegen Leverkusen hatten die Bayern speziell in der Offensive enttäuscht, der belgische Coach lobte nach dem Spitzenspiel immerhin die "gute Verteidigung" seiner Elf.

Die Schotten reisen mit einem 3:0 gegen Dundee United nach München. Das von seinem Coach Brendan Rodgers für seine starke Mentalität gelobte Celtic hat nichts zu verlieren und nach wie vor die Chance, den Weg der Münchner zum zweiten "Finale Dahoam" nach 2012 zu verbauen. "Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel", sagte Rodgers. In 15 Auswärtsspielen gegen deutsche Mannschaften gelang den Schotten allerdings noch kein Sieg, in der Ligaphase ging Celtic bei Borussia Dortmund mit 1:7 unter.

Monaco kommt mit Schwung nach Lissabon

In einer ähnlichen Ausgangslage wie der schottische Rekordmeister befindet sich Monaco. Die Monegassen müssen im Rückspiel in Lissabon gegen Benfica ein Tor aufholen, die Hütter-Elf sammelte am Samstag mit einem 7:1-Kantersieg im Ligaspiel gegen Nantes reichlich Selbstvertrauen. Dementsprechend zuversichtlich gab sich Stürmer Breel Embolo. "Sie haben Respekt vor uns, sie haben Angst vor uns, sie kennen unsere Qualitäten. Sie haben viele Qualitäten. Aber mit Intensität, Pressing und unseren Offensivqualitäten können wir ihnen wehtun", sagte der Schweizer Nationalspieler.

Anders lief es beim neuen Club von ÖFB-Verteidiger Stefan Posch. Atalanta Bergamo verlor das Hinspiel gegen den belgischen Tabellenzweiten FC Brügge 1:2, kam in der Serie A am Wochenende nicht über ein 0:0 gegen Cagliari Calcio hinaus und steht nun unter Zugzwang. Trotzdem wollen die favorisierten Norditaliener im eigenen Stadion das Achtelfinal-Ticket lösen. Ebenfalls am Dienstag (18.45 Uhr) muss AC Milan gegen Feyenoord Rotterdam einen 0:1-Rückstand aufholen. ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner fehlt den Niederländern weiterhin verletzt.