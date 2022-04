ManCity hat gegen Atlético Aufstieg im Visier

Manchester City will sich heute von Atlético Madrid nicht stoppen lassen.

Madrid. „Wir fahren dorthin, um wieder zu treffen und wieder zu siegen“, schickt Manchester-City-Star-Trainer Pep Guardiola eine klare Kampfansage voraus. Die Citizens wollen sich in dieser Saison endlich den großen Traum vom Titel in der Champions League erfüllen – da soll Atlético Madrid nicht zum Stolperstein werden. Das Viertelfinal-Hinspiel konnten die Engländer schon mit 1:0 für sich entscheiden. Die Guardiola-Elf setzte sich in einem zähen Spiel zu Hause gegen die Colchoneros durch, schnürte die mauernden Gäste zwar fast permanent in der eigenen Hälfte ein, klare Gelegenheiten ließ Atlético aber kaum zu. Erst Mitte der zweiten Halbzeit brach die Deckung der giftigen Spanier erstmals auf. Nach einer feinen Kombination durchs Zentrum tauchte Kevin De Bruyne frei vor Keeper Jan Oblak auf und schob ins lange Eck ein – 1:0 (70.).

Atlético-Coach kündigt beinharten Kampf an

Heute kommt es zum Rückspiel im Estadio Metropolitano, und City muss sich auf einen Hexenkessel einstellen. Auch auf dem Feld wird es zur Sache gehen. „Wir werden versuchen, auf jede erdenkliche Weise bis zum Schluss zu kämpfen“, kündigt Atlé­tico-Madrid-Coach Diego Simeone an. Das dafür die Grenzen des Erlaubten ­ausgereizt oder gar überschritten werden, war auch im Hinspiel in der Schlussphase zu sehen. „Wir müssen unsere Emotionen kontrollieren. Es wird einen Schiedsrichter geben, und wir müssen unser Spiel spielen“, fordert Guardiola kühlen Kopf.

Schwung aus Liga-Kracher mitnehmen

Erst am Sonntag bestätigte seine Mannschaft im Liga-Kracher gegen Liverpool (2:2) die aktuell starke Form. „Wir haben unglaublich gut gespielt. Diesen Schwung müssen wir jetzt nach Madrid mit­nehmen.“ Dann soll es mit dem Einzug ins Halbfinale klappen.

De Bruyne voll in Fahrt

Superstar Kevin De Bruyne soll Manchester City zum großen Coup führen. Seit 2015 spielt Kevin De Bruyne bei ­Manchester City und entwickelte sich dort zum absoluten Weltklassespieler. In der laufenden Saison hält er nach 36 Pflichtspielen bei 14 Toren und 8 Vorlagen. Zuletzt sorgte er in wichtigen Partien immer wieder für die Höhepunkte bzw. Tore. „Ich mag, dass er ein Spieler ist, der nicht nur viele ­Vorlagen liefert, sondern auch trifft. Ich habe ihm gesagt, dass er mehr treffen muss, um ein höheres Level zu erreichen“, sagt Manchester-City-Coach Pep Guardiola.

In der heißen Phase zur Höchstform aufgelaufen

Dabei hatte der City-Regisseur in der Hinrunde immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, doch rechtzeitig zur heißen Phase der Saison läuft er nun zur Höchstform auf. Guardiola: „Er war schon oft auf diesem Niveau. In dem Jahr, als wir 100 Punkte gemacht haben, war er unglaublich.“