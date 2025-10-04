Europacup-Super-GAU: Österreich droht Startplatz-Verlust

Die österreichischen Klubs enttäuschten in der Europacup-Woche. Nur Sturm Graz konnte gegen Glasgow Rangers gewinnen. Nun droht Österreich sogar, einen Startplatz an die Schweiz zu verlieren.

SK Sturm hat am Donnerstag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Glasgow Rangers nicht nur für sich wichtige Punkte geholt, sondern auch für die UEFA-Fünfjahreswertung.

Denn die beiden anderen Vertreter, Rapid Wien und Red Bull Salzburg, konnten ihre Spiele nicht gewinnen. Die Grün-Weißen kassierten eine herbe 1:4-Schlappe bei Lech Posen und die Mozartstädter verloren auswärts gegen Olympique Lyon mit 0:2. Durch die maue Punkteausbeute droht Österreich nun, einen wichtigen Europacup-Platz zu verlieren.

© getty

Schweiz knapp dahinter

Aktuell befindet sich Österreich auf dem 15. Platz in der Fünfjahreswertung. Damit hat die heimische Liga fünf garantierte Europacup-Startplätze. Wenn man mit Ende der laufenden Europacupsaison einen oder mehrere Plätze abrutscht, hätte Österreich ab der Saison 2027/28 nur noch vier Startplätze. Noch schlimmer: Es gäbe keinen Fixplatz in einer der drei Ligaphasen.

Diesen Spieltag konnte ausgerechnet unser Nachbar, die Schweiz, das Punktemaximum holen. Alle drei Teilnehmer, Lausanne, Young Boys und FC Basel, waren in ihren Spielen siegreich. Vor allem der Überraschungssieg von Basel gegen den VfB Stuttgart brachte viele Punkte ein.

An diesem Spieltag holte Sturm allein 0,400 Punkte. Die Eidgenossen konnten gemeinsam 1,200 Punkte. Derzeit hat Österreich 32,150 Punkte, 0,450 Punkte Vorsprung vor der Schweiz. Somit könnten unsere Nachbarn am nächsten Spieltag uns überholen.

© gepa

Programm spricht nicht für Österreich

Die rot-weiß-roten Teams haben hierbei auf dem Papier das schwerere Programm. Sturm hat ein Auswärtsspiel gegen Celtic Glasgow. Salzburg empfängt den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros und Rapid den Serie-A-Klub AC Florenz.

Die Schweizer Klubs haben es ein bisschen einfacher. Basel muss ebenfalls zu Olympique Lyon. Dafür bekommen die Young Boys zu Hause mit dem bulgarischen Klub Ludogorets Razgrad zu tun. Das einfachste Spiel hat Lausanne in der Conference League. Sie spielen auswärts beim maltesischen Klub Hamrun Spartans. Aus diesen Spielen brauchen die Schweizer Klubs einen Sieg und ein Unentschieden mehr als Österreich.

Verbesserung derzeit unmöglich

Eine weitere schlechte Nachricht: Ab dem nächsten Jahr fällt das beste österreichische Ergebnis weg. In der Saison 2021/22 konnten die rot-weiß-roten Klubs 10,400 Punkte holen. Beim Wegfallen dieser Punkte droht ein weiterer Absturz. Nach vorne geht aktuell für Österreich auch nicht. Dänemark hat vier Punkte und Polen fünf Punkte Vorsprung.