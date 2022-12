Irre Mbappé-Show lässt Frankreich träumen

Es ist ein Spiel, das die Bezeichnung Finale wahrlich verdient hat. In einem packenden Finale schien Argentinien bereits wie der sichere, neue Weltmeister, ehe Frankreichs Kylian Mbappé die Franzosen noch einmal zurückbringt.

Lionel Messi & Co. hatten sich wohl schon mit dem Gedanken angefreundet, die zirka sechs Kilo schwere WM-Trophäe ihr Eigen nennen zu dürfen. Die Albiceleste führte bereits komfortabel mit 2:0, ehe der Jungstar Frankreichs Kylian Mbappé per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden die Franzosen zurück ins Spiel bringt.

Nach einem Elfmeter (80.) und einer sehenswerten Direktabnahme (81.) mit dem Prädikat "sehenswert" sorgt der PSG-Star für Spannung pur. Erst in der Verlängerung muss der Final-Kracher entschieden werden, in dem Superstar Lionel Messi wieder das Zünglein an der Waage wird. Dieser trifft im Endspiel ebenfalls zum zweiten Mal.

Es wäre kein Thriller, wenn das das Ende gewesen wäre. In der 118. Spielminute verwertet Mbappé einen Handelfmeter für die Franzosen zum 3:3 und löst Messi erneut im Rennen um den Torschützenkönig ab. Mbappé liegt mit acht Treffern an der Spitze, Messi bei sieben.