UEFA plant totale Quali-Revolution

UEFA plant totale Quali-Revolution

22.10.25, 06:40
Derzeit werden zwei mögliche Alternativen diskutiert. 

Für Österreich geht es im November um alles. In den Spielen gegen Zypern und Bosnien entscheidet sich, ob das ÖFB-Team erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. Die aktuelle Quali könnte allerdings die letzte im klassischen Gruppenformat sein.
Die UEFA prüft derzeit umfassende Änderungen am Qualifikationsmodus für die Europa- und Weltmeisterschaft. Führende Funktionäre räumen ein, dass das aktuelle System zunehmend vorhersehbar geworden ist und bei Fans wie auch bei Fernsehsendern an Attraktivität verliert.

Laut aktuellen Berichten britischer Medien arbeitet eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe des UEFA-Nationalteams-Komitees an alternativen Qualifikationsmodellen. Die UEFA möchte Wege finden, um die Nationalmannschaftsqualifikationen wieder spannender zu machen.

Zwei Möglichkeiten

Diskutiert werden unter anderem zwei Modelle: die Einbindung der UEFA Nations League in den Qualifikationsprozess oder die Einführung eines „Schweizer Modells“, wie es kürzlich in der Champions League umgesetzt wurde. Beide Ansätze zielen darauf ab, den Wettbewerb ausgeglichener zu machen und die Zahl unbedeutender Spiele zu reduzieren. Damit könnte es in der Quali künftig nur noch eine Tabelle geben – die klassische Hin- und Rückrunde könnte schon bald der Vergangenheit angehören.

Wie die Times berichtet, wurden die Generalsekretäre der europäischen Verbände bei einem Treffen in Málaga über die Pläne informiert. Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle erklärte: „Die TV-Einnahmen und das Faninteresse an den traditionellen Qualifikationsspielen sind rückläufig – im Gegensatz zur Nations League, wo beide Werte steigen.“

„Das Thema wurde bereits früher untersucht, aber die richtige Balance zu finden – also Spannung für die großen Nationen zu erhalten und gleichzeitig kleineren Teams Chancen zu bieten – ist äußerst schwierig.“

Auch UEFA-Präsident Aleksander Čeferin bestätigte beim Portugal Football Summit, dass eine Neugestaltung konkret geprüft werde. „Vielleicht könnten die Qualifikationen künftig anders aussehen“, sagte er. „Es wird keine zusätzlichen Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Wir denken derzeit intensiv darüber nach.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

