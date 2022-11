US-Torschütze Weah folgt Bidens ''Präsidentenbefehl''

Timothy Weah ließ die USA in der 36. Minute jubeln. Der Torschütze hat einen legendären Vater.

Al-Rayyan. Im Stile vom Papa verwertete Timothy Weah die Pulisic-Vorlage eiskalt. Der bisher vielleicht wichtigste Treffer des 22-jährigen US-Stürmers, dessen Vater George u. a. für AC Milan stürmte und es sensationell zum Weltfußballer des Jahres 1995 schaffte. Im Nationalteam trug Weah sen. das Trikot von Liberia (61 Spiele/22 Tore), schaffte es aber nie zur WM. Dennoch wird George Weah (56) in seiner Heimat als Nationalheld verehrt, seit 2018 ist er 25. Staatspräsident von Liberia.

Biden-Anruf

US-Kollege Joe Biden rief vor dem ersten WM-Spiel in der Kabine der Amis an: „Ich weiß, dass ihr der Außenseiter seid, aber ich sage euch was, Leute. Ihr habt einige der besten Spieler der Welt und ihr vertretet dieses Land. Ich weiß, dass ihr euch ins Zeug legen werdet. Also, lasst uns sie alle schocken.“

El presidente de USA, Joe Biden, llamando al #USMNT de cara al inicio del Mundial de #Qatar2022. Gregg Berhalter, al habla, con todos los futbolistas alrededor escuchando atentamente. Recordemos, debutan mañana contra Gales.



☎️????????????????pic.twitter.com/93Ub9xJFri — Mario Reinoso (@MarioReinoso17) November 20, 2022

Worte, die sich der in den USA geborene Timothy Weah zu Herzen nahm!