Kurz nach Diogo Jotas Beerdigung: Ronaldo mit Luxus-Yacht auf Mallorca

Die Absenz von Cristiano Ronaldo bei der Beerdigung seines Teamkollegen Diogo Jota sorgte bereits für Wirbel – und nun zeigt sich der Profi-Fußballer nur wenige Tage nach der Beerdigung auf Mallorca in einer Luxus-Yacht mit seiner Freundin Georgina und heizt Verlobungsgerüchte an.

Nach der tragischen Autokollision von Diogo Jota und seinem Bruder Andre Silva, fehlte Cristiano Ronaldo bei der Beerdigung in Portugal, was in seiner Heimat bereits große Empörung auslöste. Der portugiesische Fußballer war der Einzige unter Jotas Teamkollegen, der nicht anwesend war, was einige als respektlos empfanden.

Ronaldo reagiert mit Zurückhaltung

Es wird jedoch berichtet, dass Ronaldo sich bewusst entschieden hat, der Zeremonie fernzubleiben, um den Schmerz seiner eigenen Erfahrungen mit Verlust zu bewahren. Insbesondere der Tod seines Vaters im Jahr 2005, als Ronaldo erst 20 Jahre alt war, könnte eine Rolle gespielt haben. Laut der portugiesischen Zeitung Record wolle der Fußballer verhindern, dass seine Anwesenheit bei der Beerdigung zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehe und somit von den wahren Trauernden ablenke.

Ronaldo und Georgina: Eine "Erholungsreise"

Nur einen Tag nach der Beerdigung, am Sonntag, wurde Ronaldo auf einer luxuriösen Yacht in Mallorca gesehen, wo er zusammen mit Georgina Rodríguez ihre private Auszeit genoss. Die 31-jährige Georgina teilte auf Instagram zahlreiche Fotos, auf denen das Paar in einem heißen Whirlpool entspannte und die Zeit miteinander genoss. Besonders auffällig war dabei der glänzende Diamantring, den Georgina trug – eine Geste, die in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte.

Trotz der Spekulationen in den sozialen Medien, dass es sich um einen Verlobungsring handeln könnte, betonte Ronaldo kürzlich in einem Interview, dass sie noch nicht verlobt sind. Der 40-Jährige erklärte auf Netflix: „Ich sage immer zu ihr, ‚wenn der Klick kommt‘. Es könnte in einem Jahr sein oder in sechs Monaten. Ich bin 1000% sicher, dass es passieren wird.“

Privatjet und luxuriöse Details

Georgina zeigte auch ein Foto von sich vor einem Privatjet, mit dem sie und Ronaldo nach Mallorca gereist waren. Der Jet und der glamouröse Lifestyle des Paares unterstrichen die extravagante Reise, auf der Ronaldo auch in einem Gym an Bord des Schiffes trainierte, um seine sportliche Form zu bewahren.

Ronaldo verteidigt sich

Trotz der öffentlichen Kritik an seiner Abwesenheit bei der Beerdigung verteidigte Ronaldos Schwester, Katia Aveiro, ihren Bruder in den sozialen Medien und erklärte, dass die Familie von der öffentlichen Aufmerksamkeit bei Beerdigungen überfordert sei. Sie wies darauf hin, dass sie und ihre Geschwister beim Tod ihres Vaters selbst mit einer massiven Medienpräsenz zu kämpfen hatten und dieses Erlebnis nie wiederholen wollten.

Ronaldo und Jota: Ein letztes Zusammenspiel

Es war erst am 8. Juni dieses Jahres, als Ronaldo und Jota gemeinsam auf dem Spielfeld standen und Portugal den Nations-League-Titel gegen Spanien sicherten. Ronaldo zeigte in den sozialen Medien seine Trauer über den Verlust von Jota und seiner Familie, indem er schrieb: „Es macht keinen Sinn. Wir waren erst zusammen in der Nationalmannschaft, und du hattest gerade geheiratet.“