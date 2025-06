Alarm bei Red Bull vor Österreich-GP

Vor dem Heimrennen in Spielberg herrscht bei Red Bull Racing große Aufregung.

Am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) heulen wieder die Motoren am Red Bull Ring in Spielberg. Doch ausgerechnet bei den Hausherren hängt der Haussegen schief. Superstar Max Verstappen hält weiterhin nur bei zwei Siegen in der laufenden Saison, in der Konstrukteurs-WM hat man mittlerweile 212 Punkte Rückstand auf Leader McLaren.

Zahlen belegen den »Newey-Effekt«

Auch wenn es beim österreichischen Rennstall niemand bestätigt, seit dem Abgang von Star-Designer Adrian Newey zu Aston Martin im Vorjahr geht es mit der Leistung des Boliden bergab. Beim MiamiGP 2024 war der Abschied des Briten offiziell, 30 Renn-Stationen gab es seitdem in der Königsklasse des Motorsports.

© Getty

Für die davor so dominanten Bullen gab es in der Zeit allerdings nur noch sieben Grand-Prix-Siege. Zwei davon in Imola, wo nächstes Jahr kein Rennen mehr stattfindet. Die Formkurve von Aston Martin zeigt hingegen steil nach oben. Obwohl Newey sich auf die Entwicklung des Boliden für die nächste Saison konzentriert, konnte Fernando Alonso nach dem Horror-Start zuletzt zwei Mal wieder in die Top 10 fahren.

Mercedes-Poker um Verstappen-Coup

Doch neben der Ergebnis-Krise schrillen bei Red Bull auch wegen der Zukunft von Max Verstappen die Alarmglocken. Könnte es sogar das letzte Heimrennen als Bulle für den Niederländer sein? Verstappen hat bei Red Bull Racing zwar einen Vertrag bis Ende 2028 – doch in der Formel 1 ist das Verschriftlichte nicht sakrosankt, sondern flexibel gestaltet.

Verstappen, so wird im Fahrerlager erzählt, könnte bei Nicht-Erreichen gewisser Parameter zu bestimmten Zeitpunkten der Saison aus seinem Kontrakt aussteigen. Das bestätigte zuletzt auch Teamchef Christian Horner indirekt. Ein Wechsel zu Mercedes steht im Raum, wo er Kanada-Sieger George Russell ersetzen könnte.