Formel-1-Hammer: ER soll jetzt Ferrari retten

Nach 10 Rennen steckt Traditionsrennstall Ferrari tief in der Krise, Medienberichten zufolge greifen die Verantwortlichen jetzt knallhart durch.

Superstar Lewis Hamilton brachte nicht den gewünschten Erfolg zurück nach Maranello. Abgesehen von einem Sprint-Sieg in China fuhr die "rote Göttin" des siebenfachen Weltmeisters die meiste Zeit der Konkurrenz nur hinterher. Scheinbar wollen die Verantwortlichen der Scuderia nun doch handeln, um zurück auf die Erfolgsspur zu kommen.

Während einige Experten bereits das vorzeitige Ende der Hamilton-Ära in Italien prognostizierten, brachten andere Christian Horner als Ablöse für Teamchef Fred Vasseur ins Spiel. Bislang änderte sich aber nichts. Auch die erhofften Updates blieben bislang aus. Hinter McLaren, Red Bull und Mercedes sind die Italiener nur noch die vierte Macht in der Motorsport-Königsklasse.

Seit 2008 wartet man in Maranello auf einen WM-Titel. Vor der Saison hat man auch die Verpflichtung von Star-Designer Adrian Newey nicht stemmen können. Das Mastermind hinter dem jahrelangen Red-Bull-Erfolg ist mittlerweile bei Aston Martin unter Vertrag. Nun versucht man es mit einem neuen Ansatz, den Titel-Fluch zu beenden.

Vasseur vor der Ablöse

Laut Corriere della Sera ist Teamchef Fred Vasseur mehr als nur angezählt. Sein Nachfolger soll bereits feststehen. Er kommt sogar aus den eigenen Reihen. Antonello Coletta, der Ferrari-Chef in der WEC, soll das Formel-1-Team zurück an die Spitze führen.

© Getty ×

Das Ferrari Hypercar ist unter seiner Leitung weiter ungeschlagen, zuletzt konnte man den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans auch für sich entscheiden und damit den wohl wichtigsten Sieg der WEC feiern. Allerdings soll er das Angebot, in die Formel 1 zu wechseln, bereits einmal abgelehnt haben.

Ein zweites Mal, so der Bericht, würde aber auch in Bezug auf die Hierarchie bei der Scuderia nicht gut für ihn sein. Sollten die Bosse in Maranello also erneut an ihn herantreten, würde er nur schwer ablehnen können.