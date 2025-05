Brisantes Renn-Wochenende: Verstappen spricht von Red-Bull-Deadline

Red Bull hofft beim GP der Emilia-Romagna auf ein wirkungsvolles Update, vor allem auch, um Superstar Max Verstappen bei Laune zu halten.

Die Mission Titelverteidigung ist vor dem Europa-Auftakt für Super-Bulle Max Verstappen schon in weiter Ferne gerückt. Mittlerweile kursieren immer häufiger Gerüchte, dass der Niederländer nach der Saison das Weite sucht. McLaren, Aston Martin und Mercedes werden immer wieder als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt.

Bei den Bullen rauchen die Köpfe, man will den Ausnahmefahrer nicht einfach ziehen lassen und muss unbedingt wieder ein konkurrenzfähiges Auto auf die Strecke bringen. Dafür sollen die neuesten Updates beim GP der Emilia Romagna sorgen (Sonntag, 15 Uhr im LIVETICKER).

Man will damit die Lücke auf McLaren endlich schließen und wieder an die Spitze der Motorsport-Welt kommen. Ansonsten wird es eng für den rot-weiß-roten Rennstall, sein Aushängeschild halten zu können.

Imola ist laut Verstappen "extrem wichtig"

Vor dem Rennen sprach nun auch das Verstappen-Lager Klartext. Das Kult-Rennen in Italien ist "extrem wichtig" für Max, meint sein Vater Jos. Wenn man jetzt nicht wieder gewinnen kann, ist die Titelchance dahin.

Der 53-jährige Weltmeister-Vater ledert gegenüber "RaceXpress" weiter: "Wenn die Updates kein Durchbruch sind, wird es heuer nicht mit dem WM-Titel klappen. Ich bin gespannt darauf, was in Imola passiert. Es muss in die richtige Richtung gehen."

© Getty ×

Für den Niederländer ist der Grand Prix am Sonntag ein Schicksalsrennen. Wenn sein Sohn nicht gewinnen kann, war es das mit dem Titel. "Dann ist der Rückstand zu groß, es wird dann dieses Jahr nicht klappen", sieht Verstappen der Titel-Deadline am Sonntag gespannt entgegen.

Jos in Kontakt mit Max

Dabei ist er dieses Mal gar nicht selbst vor Ort. Doch er stellt klar: "Ich höre von Max, wie es sich anfühlt." Der RB21 war bislang schwer zu fahren. Abgesehen von dem einzigen Rennsieg am Anfang der Saison konnte Verstappen maximal in den Qualifyings aufzeigen und mit McLaren mithalten."Das Renn-Tempo war bislang zu gering, da muss sich am meisten ändern", setzt der Ex-Rennfahrer die Verantwortlichen von Red Bull weiter unter Druck. Wie es mit Verstappen weitergeht und ob wirklich Hoffnung in Sicht ist, werden die Fans am Sonntag gegen 17 Uhr wissen.