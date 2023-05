Red-Bull-Krieg geht in Miami mit neuem Design weiter

Mit dem Glamour-GP in Miami steht am Sonntag das erste Saison-Highlight in der Formel 1 am Programm.

Mit guten Erinnerungen kommt WM-Leader Max Verstappen zum ersten von drei US-Rennen der laufenden Saison. Im Vorjahr gewann der Weltmeister das Premieren-Rennen vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc un Carlos Sainz.. Mit der Titelverteidigung will sich der Niederländer in der WM ein wenig Luft verschaffen.

Passieren soll das auf jeden Fall in einem neuen Look. Denn Red Bull hat die Fans über eine Sonderlackierung für den GlamourGP abstimmen lassen. Der Sieger steht zwar offiziell noch nicht fest, allerdings deutet das neue Logo auf den Social-Media-Seiten der Saisondominatoren auf einen Favoriten hin. So könnten die roten Bullen durch den engen Kurs vor dem legendären Hard Rock Stadium in Miami in Pink um den Sieg kämpfen.

Miami-GP wird VIP-Show

Ersatzfahrer Daniel Ricciardo lässt die Herzen Fans auf Instagram auch noch einmal höher schlagen. Denn dort zeigt er mit welchem Dress-Code die Bullen im Süden der USA am Wochenende auftreten werden. Neben dem sportlichen Hoch, wird Red Bull auch modisch für den absoluten Hingucker sorgen.

Perez gilt als "Stadt-Spezialist"

Dass die Bullen heuer in einer eigenen Liga fahren ist mittlerweile klar, doch ausgerechnet in der erfolgreichen Phase droht der intern ein Krach zwischen den Fahrern. Nach dem Sieg in Baku hat Sergio Perez, der lange Zeit als perfekter zweiter Mann hinter Verstappen galt, angekündigt um die Weltmeisterschaft mitkämpfen zu wollen. Der "Noch-Alpha-Bulle" Verstappen hingegen sparte zuletzt nicht mit Kritik am eigenen Team, nachdem er in Aserbaidschan leidtragender der Taktik war und gegen seinen Teamkollegen das Rennen verlor.

Doch Perez hat ein Ass im Ärmel. Der Mexikaner ist mittlerweile als Stadt-Spezialist im Fahrerlager bekannt. Fünf Mal konnte der 33-Jährige in der Motorsport-Königsklasse gewinnen. Einzig der Premierensieg in Bahrain 2020 war auf einer reinen Rennstrecke. Es folgten zwei Siege auf den Straßen von Baku (2021, 2023), und je ein Triumph in Monaco und Singapur 2022, sowie Saudi-Arabien 2023. Allerdings konnte "Checo" noch nie mehr als zwei Rennen pro Saison gewinnen, das soll sich heuer ändern. Vor allem, weil mit Miami, Monaco, Singapur und Las Vegas noch vier weitere Stadt-Rennen am Programm stehen.