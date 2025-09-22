Hamilton-Schock: Auto geht in Silverstone in Flammen auf

Für einen Schock-Moment sorgt ein bekannter Name auf dem Traditions-Rennkurs in Silverstone.
Lewis Hamiltons Jahr ist bislang absolut zum Vergessen. Bei Ferrari läuft seit seinem Wechsel von Mercedes rein gar nichts nach Wunsch, der siebenfache Formel-1-Weltmeister fährt den eigenen Erwartungen weit hinterher. Nun sorgen andere Szenen bei seinen Fans für große Sorge.
Denn am legendären britischen Rennkurs in Silverstone ging das Auto seines Bruders Nicolas völlig überraschend in Flammen auf. In der 17. Runde des BTCC-Race musste der 33-Jährige seinen Wagen abstellen.
Plötzlich schlugen die Flammen über und bildeten eine furchterregende Rauchwolke. Zum Glück konnte der jüngere Bruder rechtzeitig aus dem Auto entkommen. Später postete er auf Instagram: "Für mich, meine Familie und Freunde war es ein beängstigender Moment."