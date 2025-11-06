Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia
Sport24 Olympia Live Kalender Ergebnisse Medaillenspiegel Team Österreich Backstage 3X3 Basketball Badminton Basketball Beachvolleyball Bogenschiessen Boxen Breaking Fechten Fussball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Reitsport Ringen Rudern Rugby Schiessen Schwimmsport Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Volleyball
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
Olympia
© Getty

Ausschluss

Russlands klagt gegen Olympia-Entscheidung

06.11.25, 21:34
Teilen

Der russische Ski-Verband hat wegen des Ausschlusses seiner Athleten für olympische Qualifikations-Wettkämpfe Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) eingelegt.

Den Eingang der am Mittwoch eingereichten Berufung bestätigte der CAS am Donnerstagabend. Der Einspruch, der sich konkret gegen eine Entscheidung des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) richtet, kommt auch von zwölf russischen Athleten sowie dem russischen paralympischen Komitee.

Die russische Berufung vor dem CAS betrifft eine FIS-Entscheidung vom Oktober, wonach russische und belarussische Athleten nicht als neutrale Einzelathleten bei FIS-Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele und Paralympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo antreten dürfen.

FIS nicht auf IOC-Linie

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erlaubt Athleten aus Russland und Belarus zwar, wie schon bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, als individuelle neutrale Athleten anzutreten, überlässt jedoch den internationalen Verbänden der einzelnen Sportarten die Entscheidung, ob sie dies auch in ihren Qualifikationswettkämpfen anwenden. Die FIS, zuständiger Weltverband im alpinen Skisport, beim Skispringen, im Langlauf und in der Nordischen Kombination, hatte sich dagegen entschieden.

Hintergrund der Sanktionen gegen Russland und Belarus ist der seit mehr als drei Jahren andauernde Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das IOC hatte zudem Russlands Olympisches Komitee suspendiert, weil es die vier annektierten ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja aufgenommen hat. Dies wertete das IOC als Verstoß gegen die olympische Charta.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden