Rekord-Deal mit nur 8 Jahren: Brasilianisches Fußball-Talent unterschreibt bei Nike

Der Wunderknabe ist erst acht Jahre alt - und sorgt in Brasilien für Schlagzeilen: Das Nachwuchstalent hat als jüngster Spieler der Klubgeschichte einen Vertrag mit Nike unterschrieben.

Wie das brasilianische Portal O Globo und die deutsche "Bild"-Zeitung berichten, hat Nathanzinho beim Sportartikelriesen Nike unterschrieben. Noch nie zuvor in der Geschichte von Flamengo gab es einen jüngeren Spieler mit Ausrüstervertrag.

Toptorschütze mit Rekordtreffern

In der vergangenen Saison erzielte Nathanzinho 18 Treffer und wurde damit Torschützenkönig der U-8-Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Beim Ibercup in Rio glänzte er erneut, traf elfmal und wurde als bester Spieler ausgezeichnet. Die portugiesische Zeitung A Bola schrieb, der Youngster werde künftig „für Gesprächsstoff sorgen“.

Nike Business-Strategie in Brasilien

Mit dem Deal setzt Nike seine Linie fort, früh in Talente aus Brasilien zu investieren. Bereits vor vier Jahren unterschrieb Kauan Basile als Achtjähriger beim Konzern. Heute hat Basile 1,7 Millionen Follower auf Instagram und stand schon mit Neymar (33) für Kampagnen vor der Kamera.

Brasilien träumt von Superstar

Für Nathanzinho bleibt die Zukunft offen. Mit seinem Nike-Deal und starken Leistungen in den Jugendturnieren hat er aber schon jetzt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In Brasilien hoffen viele, dass er einmal den Sprung zum Superstar schafft.