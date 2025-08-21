Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Nathanzinho
© Instagram/nathan_inacio.6, tiktok/@nathanzinho.11

Nachwuchsspieler

Rekord-Deal mit nur 8 Jahren: Brasilianisches Fußball-Talent unterschreibt bei Nike

21.08.25, 11:19
Teilen

Der Wunderknabe ist erst acht Jahre alt - und sorgt in Brasilien für Schlagzeilen: Das Nachwuchstalent hat als jüngster Spieler der Klubgeschichte einen Vertrag mit Nike unterschrieben. 

Wie das brasilianische Portal O Globo und die deutsche "Bild"-Zeitung berichten, hat Nathanzinho beim Sportartikelriesen Nike unterschrieben. Noch nie zuvor in der Geschichte von Flamengo gab es einen jüngeren Spieler mit Ausrüstervertrag.

Toptorschütze mit Rekordtreffern

In der vergangenen Saison erzielte Nathanzinho 18 Treffer und wurde damit Torschützenkönig der U-8-Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Beim Ibercup in Rio glänzte er erneut, traf elfmal und wurde als bester Spieler ausgezeichnet. Die portugiesische Zeitung A Bola schrieb, der Youngster werde künftig „für Gesprächsstoff sorgen“.

Nike Business-Strategie in Brasilien

Mit dem Deal setzt Nike seine Linie fort, früh in Talente aus Brasilien zu investieren. Bereits vor vier Jahren unterschrieb Kauan Basile als Achtjähriger beim Konzern. Heute hat Basile 1,7 Millionen Follower auf Instagram und stand schon mit Neymar (33) für Kampagnen vor der Kamera.

Brasilien träumt von Superstar

Für Nathanzinho bleibt die Zukunft offen. Mit seinem Nike-Deal und starken Leistungen in den Jugendturnieren hat er aber schon jetzt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In Brasilien hoffen viele, dass er einmal den Sprung zum Superstar schafft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden