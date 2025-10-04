Alles zu oe24VIP
Nina Ortlieb
Zurück im Training

Ski-Star steht nach schwerer Verletzung wieder auf der Piste

04.10.25, 10:49
Vor acht Monaten brach sie sich bei einem Horror-Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen den Unterschenkel im rechten Bein – jetzt ist sie zurück im Skitraining.

Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb ist acht Monate nach ihrem erneuten Unterschenkelbruch in der Garmisch-Abfahrt ins Skitraining zurückgekehrt. "Comeback Nummer? Ich habe aufgehört zu zählen. Dankbar für jeden einzelnen Schwung", schrieb die Abfahrtsvizeweltmeisterin von 2023 zu einem Instagram-Video, das sie beim freien Fahren zeigt.

Die 29-Jährige hat in ihrer Karriere bereits zahlreiche schwere Verletzungen und 23 Operationen hinter sich. Jetzt ist sie wieder auf der Skipiste. Der erste Skitag habe "super funktioniert", sagt sie im Interview mit "ORF"-Sportredakteur Andreas Blum. Nach so langer Zeit habe sie im Vorfeld "eine gewisse Unsicherheit" gehabt, so Ortlieb weiter. Umso schöner sei es, dass "die Zweifel beseitigt worden sind".

Obwohl der Weg dorthin noch sehr schwierig ist, sind ihre Chancen auf einen Start in der Olympiasaison groß. Nina Ortliebs Plan? Zuerst arbeitet sie am "Aufbau für den Riesentorlauf, danach werden die Speed-Ski wieder im Einsatz sein."

Nina Ortlieb
Ihr Ziel ist es im Weltcup-Speed-Auftakt Mitte Dezember in St. Moritz wieder am Start zu stehen.

