Ganna dominiert bei 1. Giro-Etappe

Zum Auftakt des Giro d'Italia setzt sich Zeitfahrspezialist Filippo Ganna beim 8-Kilometer-Prolog in Turin durch.

Der Italiener Filippo Ganna hat am Samstag wie im Vorjahr beim Giro d'Italia der Rad-Profis das erste Leadertrikot geholt. Der Ineos-Fahrer benötigte beim Auftakt-Zeitfahren über 8,6 km in Turin 8:47 Min., was ein bemerkenswertes Stundenmittel von 58,7 km/h ergibt. Der amtierende Zeitfahrweltmeister siegte zehn Sekunden vor Landsmann Edoardo Affini. Dritter wurde der Norweger Tobias Foss (+13 Sek.). Der Vorarlberger Matthias Brändle (Team Israel) überzeugte als Neunter (+22).

Felix Großschartner (Bora) wurde als zweiter Österreicher im Feld mit 39 Sek. Rückstand 44, zeitgleich mit Top-Favorit Egan Bernal. Großschartners Teamkapitän Emanuel Buchmann verlor beim Prolog schon viel Zeit und wurde nur 104. (+0,55). Am Sonntag könnten erstmals die Sprinter zum Zug kommen. Die zweite Etappe am Sonntag führt über 179 flache Kilometer von Stupinigi nach Novara.

Ganna war zwar für das Giro-Auftaktzeitfahren favorisiert gewesen. Im Vorjahr hatte er inklusive der WM in Imola alle seine Zeitfahren auch gewonnen. Heuer jedoch setzte es für den 25-jährigen aus dem Piemont einige Niederlagen, so zuletzt auch in der Tour de Romandie. In Freiburg war er am vergangenen Sonntag sogar nur Zehnter geworden. "Ich habe mir einfach gesagt: 'Vollgas, Filippo!' - und es hat geklappt", zeigte sich Ganna im TV-Siegerinterview erleichtert.