Klassiker wird zum Giganten-Duell in der AFL

Am Wochenende steigt der zweite Spieltag in der heimischen Football-Liga.

Der erste Spieltag der AFL zeigte schon, worauf sich die Football-Fans in der neuen Saison freuen dürfen. Nach der Liga-Reduzierung auf sechs Teams gab es drei Football-Leckerbissen der Sonderklasse. Die Vienna Vikings konnten sich gegen die SWARCO Raiders durchsetzen, die Danube Dragons ließen auch ohne Import-Spieler aus den USA dem amtierenden Meister aus Prag keine Chance und die Graz Giants setzten sich klar gegen Außenseiter Salzburg durch. Das Spiel musste allerdings nachträglich strafverifiziert werden und endete somit 35:0 zugunsten der Steirer.

Samstag, 15 Uhr: Graz Giants - Vienna Vikings

Dadurch sind die Grazer der erste Tabellenführer und laden am Samstag (ab 15 Uhr im Livestream) den Rekordmeister aus Wien, die Vikings, zum heißen Tanz in die Steiermark. "Die Vienna Vikings sind ein sehr starkes Team mit einigen Playmakern. Wir erwarten ein physisch intensives Spiel", meinte Giants-Head-Coach Stefan Pokorny vor dem Klassiker.

Die Vikings haben an Graz besonders gute Erinnerungen. Im Corona-Jahr, als der Meistertitel zwischen den beiden Vereinen in einer Final-Serie ausgespielt wurde, krönten sich die Wikinger zum bisher letzten Mal zum Champion. Mit Blick auf die Vorsaison haben die Wiener allerdings noch eine Rechnung offen. Das Duell in Graz ging mit einem Punkt Unterschied verloren. Coach Benjamin Sobotka: "Wir haben aus der Vorwoche von unserem Spiel gegen die Raiders unsere Lehren gezogen und wollen uns weiter steigern, aber damit ist die Vorwoche für uns abgehakt. Nun steht das Duell mit den Giants an – die traditionsreichste Rivalität im österreichischen Football. Die Giants sind ein wirklich starkes Team mit Coaches wie Rick Rhoades und Stefan Pokorny, die ich sehr respektiere."

Samstag, 16 Uhr: SWARCO Raiders - Danube Dragons

Fast zeitgleich kommt es zum Kick-off in Innsbruck, wo die Danube Dragons zu Gast sind (ab 16 Uhr im Livestream). Die Dragons mit Jung-Quarterback Alex Reischl wollen im Schatten des Spitzenspiels erneut anschreiben und sich eine gute Ausgangslage verschaffen. Besonders im Fokus steht dabei der ehemalige ELF-Receiver der Vikings, Michael Schachermayr, der im ersten Saison-Spiel bei den Danube Dragons bereits seine Stärken unter Beweis stellen konnte.



„Wir erwarten ein sehr starkes Raiders-Team, das schon im ersten Spiel gegen die Vikings eine großartige Leistung gezeigt hat. Gegen die starke Defense der Tiroler einen Weg zu finden, wird für uns in der Offense die Herausforderung sein“, meint Offensive Coordinator Florian Pos, der erneut auch als Assistant Head Coach fungieren wird. Doch die Innsbrucker wollen in ihrem ersten Heimspiel auf die Erfolgsspur zurückkehren. Coach Dominik Bauer: Wir wissen, welche Fehler wir gemacht haben und die gilt es zu beheben. Darin liegt auch der Fokus beim Spiel gegen die Dragons. Wir wollen unser Game spielen!"



Das Besondere an der Partie ist zugleich, dass es das Duell der einzigen österreichischen Starting-Quarterbacks in der aktuellen Saison ist. Während Reischl in der Vorwoche schon groß aufspielte, will Stefan Maiacher in seiner Heimat nun zeigen, was er kann.

+++ Beide Spiele gibt es auch in der Live-Konferenz im Stream zu sehen +++



Sonntag, 15 Uhr: Prague Black Panthers - Salzburg Ducks

Zum Abschluss des zweiten Spieltages empfängt der Meister aus Prag am Sonntag (ab 15 Uhr im Livestream) die Salzburg Ducks. Die Mozartstädter werden in Tschechien besser auf ihre eingesetzten Spieler aufpassen und möchten sich von einer besseren Seite zeigen. Die Prager auf der anderen Seite wirkten gegen die Dragons noch völlig unorganisiert. Ihr Coach versprach: "Wir werden die Videos genau analysieren und wissen, was wir zu tun haben."

Die Ducks hingegen wollen zeigen, dass mit ihnen heuer auch zu rechnen ist. "Wir sind von unserer ersten Leistung enttäuscht, bleiben aber motiviert, uns stetig zu steigern. Prag ist natürlich ein sehr starkes Team, das vergangenes Jahr die Austrian Bowl gewann. Wir freuen uns auf diese Challenge", so Head Coach Joe Ashfield.