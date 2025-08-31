Nach dem Sturm wartet auf die Vikings im Finale der Blitz

Nachdem sich die Vienna Vikings am Samstag im ELF-Halbfinale gegen Liga-Neuling Nordic Storm durchgesetzt haben, kommt es nun im Finale nächste Woche zum absoluten Mega-Hit.

Die Vienna Vikings kennen nun auch ihren Gegner für das ELF-Finale nächsten Sonntag in der Stuttgarter MHP-Arena. Dass es ein deutsches Team wird, war von Anfang an klar. Die Frage war nur: Lokalmatador Stuttgart Surge oder das zweitbeste Team der Saison, die Munich Ravens.

Am Ende setzte sich in einem packenden Fight die Stuttgartert mit 27:13 durch und trifft nun auf die Wiener. "Sie sind eine der besten Mannschaften der Liga mit einer starken Defense", ist Vikings-Coach Chris Calacay bereit für den Showdown. "Ab Montag bereiten wir uns auf das Finale vor", meinte Calacay nach dem Sieg gegen Nordic Storm. Das Spiel wollte er sich bei einem Barbeque möglicherweise mit seinem Trainerteam anschauen.

Auswärtsspiel für Vikings

Mit den Stuttgartern erwartet die Wiener ein extrem hartes Los, denn in der MHPArena in der Mercedes-Stadt wird es nun wohl ein klares Auswärtsspiel für das Top-Team des Grunddurchganges geben. Umso besser, dass die einzige Vikings-Niederlage in der Saison in einem Heimspiel stattfand.

Es wird das vierte Duell zwischen Surge und Vikings in der ELF sein. Während die Wiener die ersten beiden Spiele im Grunddurchgang der Saison 2022 gewinnen konnten, stieg das letzte Aufeinandertreffen im Play-off-Halbfinale 2023. Damals setzten sich die Stuttgarter in Wien durch und sorgten damit für das einzige Jahr, in dem die Vikings in der ELF nicht das Finale erreichten.