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Nach Verletzung: Olympiasieger Bontus mit Triple-Podest
© APA/ÖSV/DOMINIK MATESA

Segeln

Nach Verletzung: Olympiasieger Bontus mit Triple-Podest

31.03.26, 20:06
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Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat seinen Comeback-Tag bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca auf Rang vier beendet, in drei von vier Wettfahrten kam er auf das Podest.

Neben zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang ist Platz 15 derzeit sein Streichresultat. Am Mittwoch folgen zum Abschluss der Qualifikation vier weitere Wettfahrten. Neben dem Niederösterreicher liegen die beiden österreichischen Nacra-17-Duos in den Top Ten.

"Das Renn-Comeback ist gelungen. Ich habe mega Spaß gehabt - das ist für mich das Wichtigste", sagte Bontus, der im April 2025 einen Kreuzbandriss erlitten hatte. "Man hat sehr taktisch und mit offenen Augen fahren müssen, da der Wind vom Land kommend sehr herausfordernd war." Er habe aber gezeigt, dass in ihm noch immer der Rennfahrer stecke. "Ich kann den Speed der Top-Konkurrenten definitiv matchen."

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Auch in den anderen Klassen wird am Mittwoch die Qualifikation abgeschlossen. Im Nacra 17 fuhren Lukas Haberl und Clara Stamminger zwei dritte Plätze und einen vierten Rang ein und verbesserten sich dadurch vom 14. auf den achten Platz. "Es war ein geiler Tag. Wir haben einen guten Speed gehabt, wir haben gute Entscheidungen getroffen", berichtete Steuermann Haberl. Laura Farese/Matthäus Zöchling rangieren auf Position zehn, sahen den Tag aber als durchwachsen an. Es gelte nun, noch einmal Momentum für die Goldflotte aufzubauen, sagte Steuerfrau Farese.

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