Super-Samstag in Wien zur Saison-Halbzeit der AFL

Die heimische Football-Liga geht in die heiße Phase. Der fünfte Spieltag wird mit einem Super-Samstag in Wien eröffnet.

Seit letzter Woche steht fest, dass diese Saison kein Team in der AFL ungeschlagen in die Play-offs einziehen wird. Nach dem Derby-Sieg der Vikings gegen die Dragons stehen an der Spitze drei Teams mit je drei Siegen und je einer Niederlage. Meister Prag lauert mit einer 2:2-Bilanz auf Platz 4, während die Raiders immerhin schon einen Sieg - ausgerechnet in Tschechien - einfahren konnten. Nur die Salzburg Ducks hadern noch, zuletzt musste man sich den Panthers nur ganz knapp um einen Punkt geschlagen geben.

Bevor es nächste Woche wieder eine Pause gibt, treten die drei Spitzenteams im Fernduell um die Tabellenführung an. Für Wiener Football-Fans wäre es am Samstag sogar möglich, beide Spiele live vor Ort zu sehen - und das bei perfekten frühsommerlichen Bedingungen. Tickets für beide Spiele sind noch an der Kassa verfügbar.

Samstag, 14 Uhr: Danube Dragons - SWARCO Raiders Tirol

Den Auftakt machen die Danube Dragons gegen die SWARCO Raiders Tirol. Beim überlegenen 48:14-Sieg im Hinspiel lieferten die Hauptstädter die bislang imposanteste Saisonleistung. Assistant-Head-Coach Florian Pos warnt: "Es wird sicherlich ein tougher Fight werden. Die Tiroler werden mit einer breiten Brust aufs Donaufeld kommen, denn sie haben sehr brav und gut gegen die Giants gespielt, obwohl sie letztendlich mit einem Punkt Differenz verloren haben. Diesen Schwung werden sie sicherlich mitnehmen. Unsere Dragons-Jungs werden gut vorbereitet, so wie wir es Woche für Woche machen."

+++ Das Spiel im LIVESTREAM ab 14 Uhr finden Sie HIER +++



Die Tiroler wollen heuer erstmals seit dem ELF-Einstieg in die Play-offs kommen. Seit ihrem Titel 2021, als man erst die Dragons im Halbfinale und die Vikings im Endspiel bezwingen konnte, wartet man auf den großen Coup in der heimischen Liga. Headcoach Dominik Bauer: "Aus dem ersten Spiel wissen wir, dass die Dragons ein schwerer Gegner sind."

Anlässlich des Jubiläumsjahres kündigten die Dragons auch an, dass es für alle Gäste gratis Zitronenkuchen geben wird, für das kulinarische Wohl der Gäste ist also auch gesorgt.

Samstag, 17 Uhr: Vienna Vikings - Salzburg Ducks

Die Vikings freuen sich auf das Wiedersehen mit den Mozartstädtern. Alle drei bisherigen Siege des Rekordmeisters wurden mit zwei Touchdowns geschafft. Einzig bei der Niederlage in Graz fand man nicht den Weg in die Endzone, musste aber, wie sonst nur in der Vorwoche gegen die Dragons, einen Touchdown zulassen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Defense von Coach Benjamin Sobotka das Prunkstück der Hauptstädter ist.

+++ Das Spiel im LIVESTREAM ab 17 Uhr finden Sie HIER +++



Sobotka meint vor dem Spiel: "Gegen die Ducks wollen wir zumindest defensiv wieder so auftreten wie im Hinspiel – und offensiv noch eine Schippe drauflegen. Die AFL hat bisher gezeigt, dass jedes Team auf seine eigene Art gefährlich sein kann. Dass zum Beispiel Prag gegen die Raiders verloren hat, damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Auch die Ducks waren im Hinspiel bereits ein starkes Football-Team. Wir müssen vier Quarter lang konzentriert unser Spiel durchziehen – Vikings Football eben. Wenn uns das gelingt, wird es für jeden Gegner sehr schwer, uns zu schlagen."

Der Football-Tag in der Ravelinstraße fängt allerdings nicht erst um 17 Uhr an. Ein großes Highlight erwartet die ZuschauerInnen im Footballzentrum Ravelin schon vor dem AFL-Spiel: Um 13 Uhr empfängt das U18-Team der Wiener die RIG Academy aus Schweden - ein internationales Kräftemessen also. Das Ticket für das AFL-Spiel gilt auch für das U18-Spiel.

Sonntag, 15 Uhr: Graz Giants - Prague Black Panthers

Zum Abschluss kommt es am Sonntag (ab 15 Uhr) zur Neuauflage des Vorjahres-Halbfinals. Die Graz Giants greifen gegen Prag nach Sieg Nummer 4 und wollen sich zugleich für das bittere Aus im Vorjahr revanchieren.

+++ Das Spiel im LIVESTREAM ab 15 Uhr finden Sie HIER +++



Die beiden Teams stehen sich heuer das erte Mal Gegenüber. "Nach zwei Auswärtsspielen freuen wir uns darauf, wieder zu Hause vor eigenem Publikum zu spielen. Mit Prag kommt der amtierende Champion zu uns, mit dem wir noch eine Rechnung aus dem letzten Jahr offen haben. Diese Spiele waren zuletzt immer sehr spannend und wurden erst spät entschieden. Der Sieg in Innsbruck war sehr wichtig und hat bestätigt, dass wir eine viel reifere Mannschaft geworden sind, welche das Potenzial hat, Spiele auch spät noch zu drehen", weiß Head Coach Stefan Pokorny.