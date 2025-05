Vienna Vikings müssen gegen Prag liefern

Nach der bitteren Niederlage gegen die Graz Giants sind die Vienna Vikings in der Final-Neuauflage unter Druck.

Vergangenes Jahr setzten sich die Prague Black Panthers im Austrian Bowl überraschend gegen die Vienna Vikings durch. Am Sonntag (ab 15 Uhr HIER im LIVE-STREAM) kommt es zum Wiedersehen der beiden Hauptstadt-Teams.

Mit einem Blick auf die Tabelle sind die Wiener der klare Favorit. Mit einem Sieg könnte man eine Woche vor dem richtungsweisenden Derby wieder mit den Danube Dragons und Graz Giants gleichziehen. Doch Prag ist gefährlich. Vergangene Woche überraschten die Tschechen die Dragons und brachten sich wieder im Kampf um die Play-off-Plätze in eine komfortable Ausgangslage.Auf dem Kunstrasen in der Prager Rugby-Arena soll der nächste Schritt gegen das zweite Wiener Team gelegt werden. "Ein sehr wichtiges Vikings-Wochenende wartet – mit einem sehr wichtigen Nachtragsspiel am Sonntag gegen die Prague Black Panthers. Wir wollen diesen faden Geschmack, den wir nach dem knappen Spiel gegen Graz noch im Mund haben, ausspülen, indem wir zurückfinden zu Vikings Football – und zwar über die vollen vier Quarter. Unser Ziel ist es, die Panthers in Prag zu besiegen“, meint Vikings-Coach Benamin Sobotka.