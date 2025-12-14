Wiener Gunter zerstört Abschied von John Cena

Eine ganze Wrestling-Generation nahm in der Nacht auf Sonntag Abschied von John Cena (48). Dabei kam es zur großen Sensation.

Der 17-fache Champion hat in seiner großen Karriere alles erlebt, in der Nacht auf Sonntag stieg John Cena in Washington D.C. nun ein letztes Mal in den Ring. Gegen den Österreicher Gunther (38) setzte es dann aber eine überraschende Niederlage.

Um exakt 3:35 europäischer Zeit betrat John Cena bestens gelaunt die Capital One Arena. Die Fans machen von Anfang an Stimmung gegen den Österreicher, immer wieder ertönen „Fuck you Gunther“-Rufe.

Der Wiener glänzt aber von Anfang an mit Clotheslines, Powerbombs und Sleeperholds.

Der Kampf ist ein wildes Hin-und-Her, ehe um 4:04 Uhr die Entscheidung folgt. Nachdem sich Cena immer wieder aus dem Sleeperhold befreien konnte, tappt der Superstar aus.

Der Kampf ist vorbei.

Dann verlässt der 17-fache Champ zum letzten Mal die Halle.