Noemie Fox
© getty

Bitter

WM-Schock: Olympiasiegerin kann Tränen nicht zurückhalten

04.10.25, 15:16
Teilen

Bittere Tränen bei den Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften: Olympiasiegerin Noemie Fox landet im Canadier-Einer nur auf Platz neun. 

Für Noemie Fox wurde die Kanu-Slalom-WM 2025 zum Albtraum. Die 28-Jährige kam im Einer-Canadier nur auf Platz neun und verpasste damit deutlich die Medaillenränge. Ganze 3,94 Sekunden fehlten ihr auf die Polin Klaudia Zwolińska, die sich den Titel holte. Fox konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen und brach nach dem Lauf in Tränen aus.

Jessica Fox auf der Tribüne

An ihrer Seite: Schwester Jessica Fox, dreimalige Olympiasiegerin. Sie war extra zur WM gereist, um ihre jüngere Schwester zu unterstützen. Nach dem missglückten Rennen tröstete sie Noemie auf der Tribüne. Jessica selbst konnte nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen, da sie sich kürzlich einem Eingriff an der Nieren, einem Tumor,  unterziehen musste.

Die beiden Schwestern: 

Noemie Fox
© getty

Erfolgreiches Olympia-Comeback

Noch vor wenigen Monaten hatte Noemie Fox bei den Olympischen Spielen in Paris Geschichte geschrieben: Sie gewann Gold im Kajak-Cross der Frauen und wurde damit die erste Olympiasiegerin dieser neuen Disziplin. Besonders bewegend: Auch ihre Schwester Jessica triumphierte in Paris und holte Gold sowohl im Canadier-Einer als auch im Kajak-Einer.

Noemie Fox
© getty

Noemie Fox
© getty

Jessica Fox nach OP optimistisch

Jessica Fox hat aktuell Zeit für ihre Schwester, da sie sich von einer Operation erholt. Ärzte mussten ihr einen Nierentumor entfernen, wobei es zu Komplikationen kam. Dennoch zeigt sich die 31-Jährige zuversichtlich und hofft, 2028 wieder bei Olympia an den Start zu gehen.

