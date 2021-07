Italien-Held ließ Frau 40 Minuten am Altar warten

Purer Hochzeits-Stress für EM-Sieger Frederico Bernadeschi! Nur 48 Stunden nach dem EURO-Triumph musste der Juve-Star am Altar antreten.

Der allseits bekannte Spruch "Die Braut, die sich nicht traut" passt in dieser Situation nicht ganz - in diesem Fall war es beinahe umgekehrt. Denn sicherlich machte sich die zukünftige Frau von Italien-Star Frederico Bernardeschi so ihre Gedanken wo denn ihr Verlobter so lange bleibt. Der Juve-Profi ließ seine Frau Veronica Ciardi am 13. Juli am Altar ganze 40 Minuten warten.

Der genaue Grund für das späte Erscheinen ist leider (noch) nicht bekannt.



Um 18.10 Uhr gaben sich Bernardeschi und seine Frau schließlich das Ja-Wort. Das Paar heiratete in der Kathedrale von Carrara (Italien).

Kurios: Am Hochzeitstag feiert Bernadeschis schöne Frau auch Geburtstag. Und damit noch nicht genug - Auch die im Mai geborene Tochter Lena wurde getauft. Ein überaus magischer Tag für das Paar!