Eine traurige und überraschende Nachricht erschüttert die Sport- und Medienwelt. Reporterlegende Edi Finger jun. ist am Donnerstag im Alter von 72 Jahren gestorben.

Seit den 60er Jahren war Edi Finger junior mit den Schwerpunkten Fußball und Ski Alpin als Reporter im Einsatz. Seine Leidenschaft für den Sport, begeisterten sowohl Menschen vor den Bildschirmen und Radios, als auch die Sportler selbst. Er verlieh den Fans und Sportbegeisterten eine Stimme und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. In den sozialen Medien zeigen sich zahlreiche User & Sportler tief betroffen und nehmen vom beliebten Moderator Abschied.

Adi Niederkorn (die beiden wurden als Reporterkollegen als "Adi und Edi" zur Marke und fuhren sogar gemeinsam auf Urlaub): "Die traurige Nachricht kam unerwartet und hat mich schwer getroffen. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Zeit mit Edi, mit ihm hab ich mehr Zeit als mit meiner Frau verbracht. Schließlich sind wir jahrelang gemeinsam durch die Welt gereist. Er hat die Sportreportage zur großen Show gemacht, wobei er Sportler und Trainer regelmäßig zur Weißglut gebracht hat. Edi und ich, wir hatten auch Privat viel Spaß. Wir waren in Jesolo und in St. Anton gemeinsam auf Urlaub. Jetzt gilt meine Anteilnahme seiner Familie - Edi wäre ja bald Opa geworden - sein Enkel hätte garantiert viel zu lachen gehabt mit ihm."

© Gepa ×

Peter Stöger bekundet in einer Pressemitteilung sein Mitgefühl: "Wir sind alle sehr traurig, denn wir hatten auch privat ein sehr gutes Verhältnis. Zudem hat er mich meine gesamte Karriere begleitet. Wir sind im Gedanken bei seiner Familie."

In der Farbe vereint sind auch Rapid-Coach Didi Kühbauer und der Grün-Weiß-Fan Edi Finger jun. „Das überraschende Ableben von Edi Finger junior stimmt mich sehr traurig. Edi war eine echte Radioreporterlegende und hat mich bei meinen größten Erfolgen als Fußballer stets begleitet, vor allem in den 1990er-Jahren beim SK Rapid und beim Nationalteam. Sein Fußballherz schlug immer rot-weiß-rot, aber auch grün-weiß, ich möchte allen Hinterbliebenen persönlich und auch im Namen unseres Klubs die aufrichtige Anteilnahme aussprechen", so Kühbauer.