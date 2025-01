Sinner und Shelton komplettieren das Halbfinale

Jannik Sinner ist bei den Australian Open ins Halbfinale gestürmt.

Der Titelverteidiger ließ Australiens Lokalmatador Alex de Minaur am Mittwoch beim 6:3,6:2,6:1 im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in Melbourne keine Chance. Im Duell um den Finaleinzug trifft Sinner auf Ben Shelton aus den USA.

Shelton fixierte davor erstmals in Melbourne den Sprung unter die besten vier. Der Amerikaner - die Nummer 21 des Turniers - gewann sein Viertelfinale gegen den ungesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:4,7:5,4:6,7:6(4).

Sinner mit überlegenem Kurzeinsatz

Sinner sendete in der Rod Laver Arena ein eindrucksvolles Signal an die Konkurrenz. De Minaur fand vor heimischem Publikum nie ein Mittel gegen den überlegenen Südtiroler. Sinner ließ im gesamten Match nur einen Breakball zu, nach 1:48 Stunden war sein Arbeitstag beendet. Für den im Achtelfinale gesundheitlich noch angeschlagen gewesenen 23-Jährigen war es der zehnte Sieg im zehnten Duell mit dem zwei Jahre älteren Australier. "Wenn du jung bist, erholst du dich schnell. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu rasten, um bereit zu sein", sagte Sinner.

Auch seine Bilanz gegen den aufstrebenden Shelton ist mit vier Siegen in insgesamt fünf Begegnungen ausgezeichnet. Der aus einer Tennis-Familie stammende 22-Jährige rang Sonego nach knapp vier Stunden nieder. Für Shelton ist es der zweite Halbfinale bei einem Grand-Slam-Event. 2023 unterlag er bei den US Open gegen Djokovic.