Österreichisches Youngstar stürmt ins French-Open-Halbfinale

Die Osttirolerin Lilli Tagger steht im Juniorinnen-Bewerb der Tennis-French-Open bereits im Halbfinale.

Die 17-Jährige besiegte am Donnerstag in Roland Garros in 81 Min. die als Nummer zwölf eingestufte, rund vier Monate jüngere Deutsche Julia Stusek 6:0,6:4 und ist im Turnierverlauf weiter ohne Satzverlust. Um den Einzug ins Finale geht es für Tagger entweder gegen die topgesetzte Australierin Emerson Jones oder die auf Position neun gereihte US-Amerikanerin Julieta Pareja.

Trainiert nahe Mailand

"Ich bin noch nie ins Semi hineingekommen, daher war ich vor dem Match ein bisschen angespannt", sagte die bei den Australian Open im Viertelfinale ausgeschiedene Tagger. "Dann habe ich aber echt ein gutes Match gespielt." Sie lebt und trainiert in Varese nahe Mailand, nicht sehr weit von der Schweizer Grenze. Dort hat ihre Trainerin Francesca Schiavone im September 2024 eine Akademie eröffnet. "Es gibt dort vier Sand- und zwei Hartplätze", erklärte Tagger. "Wir sind 15 Spieler, trainieren jeden Tag zusammen."

Auf der Anlage wird Italienisch gesprochen, wie Tagger verriet. "Mittlerweile ist es wie eine normale Sprache für mich, wie meine Muttersprache." Mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner teilt sie das Management, ist Tagger doch auch beim Italiener Alex Vittur unter Vertrag. "Jannik ist eine sehr nette Person, wie alle im Team", verdeutlichte die ÖTV-Spielerin. "Er ist auf jeden Fall ein Vorbild, weil er konsequent arbeitet und trotzdem einen Spaß dabei hat."

Nach Wimbledon geht es auf Future-Ebene

Die Schule absolviert Tagger online in Bozen, für das Schreiben von Prüfungen sei sie dann aber auch mal vor Ort. In Bälde wird sie aber nicht mehr von Juniorinnen-, sondern von Erwachsenen-Turnieren anreisen. "Wir werden dieses Jahr nach Wimbledon mehr Future-Turniere spielen und die Juniors weglassen", ließ die rot-weiß-rote Zukunftshoffnung wissen. Eigentlich könnte Tagger noch bis Ende nächsten Jahres Juniorinnen-Turniere bestreiten.