Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
So ist für unser Davis-Cup-Team Sensation gegen Italien möglich
© gepa

Tennis-Highlight:

So ist für unser Davis-Cup-Team Sensation gegen Italien möglich

14.11.25, 11:29
Teilen

Am Mittwoch schlägt Österreichs Davis-Cup-Team beim Finalturnier der Top-8-Nationen in Bologna gegen Gastgeber Italien auf. Lesen Sie, wieso für die Truppe von Jürgen Melzer im Viertelfinal-Kracher eine Sensation möglich ist.

Nach der Auslosung im Oktober hatte kaum einer gedacht, dass für Österreich eine realistische Chance auf den Einzug ins Semifinale bestünde. Mit Superstar Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verfügen die Azzurri über gleich zwei Top-10-Spieler, dazu kommt der Heimvorteil.

Babypause statt Davis-Cup für Musetti

Doch nach Sinner (Trainings-Aufbau für 2026) sagte am Freitag auch Lorenzo Musetti für das Finalturnier in Bologna ab. Der Weltranglisten-Neunte begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Er wird in Kürze zum zweiten Mal Vater.

Das Fehlen der Top-Italiener erhöht unsere Chancen drastisch - auch wenn der frühere Top-100-Spieler Sebastian Ofner verletzungsbedingt absagen musste. "Wir glauben an einen Sieg", erklärte Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer am Freitag vor der Abreise nach Italien. 

"Masterplan" für Semfinal-Einzug

Österreichs "Masterplan" für die Sensation: Neben dem fix eingeplanten Punkt durch unser Weltklasse-Doppel Miedler/Erler, das die Italiener Bolelli/Vavassori auf der ATP-Tour schon mehrmals besiegt hat, soll einer der beiden Einzelspieler den zweiten Punkt holen. Neben den Top-Leuten Filip Misolic (ATP-Nr. 80) und Jurij Rodionov (ATP-160) darf sich auch Lukas Neumayer (ATP-188) Chancen auf einen Einsatz ausrechnen. 

Wer tatsächlich zum Einsatz kommt, wird Melzer beim Training auf dem Hallen-Court in Bologna entscheiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden