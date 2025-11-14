So ist für unser Davis-Cup-Team Sensation gegen Italien möglich

Am Mittwoch schlägt Österreichs Davis-Cup-Team beim Finalturnier der Top-8-Nationen in Bologna gegen Gastgeber Italien auf. Lesen Sie, wieso für die Truppe von Jürgen Melzer im Viertelfinal-Kracher eine Sensation möglich ist.

Nach der Auslosung im Oktober hatte kaum einer gedacht, dass für Österreich eine realistische Chance auf den Einzug ins Semifinale bestünde. Mit Superstar Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verfügen die Azzurri über gleich zwei Top-10-Spieler, dazu kommt der Heimvorteil.

Babypause statt Davis-Cup für Musetti

Doch nach Sinner (Trainings-Aufbau für 2026) sagte am Freitag auch Lorenzo Musetti für das Finalturnier in Bologna ab. Der Weltranglisten-Neunte begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Er wird in Kürze zum zweiten Mal Vater.

Das Fehlen der Top-Italiener erhöht unsere Chancen drastisch - auch wenn der frühere Top-100-Spieler Sebastian Ofner verletzungsbedingt absagen musste. "Wir glauben an einen Sieg", erklärte Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer am Freitag vor der Abreise nach Italien.

"Masterplan" für Semfinal-Einzug

Österreichs "Masterplan" für die Sensation: Neben dem fix eingeplanten Punkt durch unser Weltklasse-Doppel Miedler/Erler, das die Italiener Bolelli/Vavassori auf der ATP-Tour schon mehrmals besiegt hat, soll einer der beiden Einzelspieler den zweiten Punkt holen. Neben den Top-Leuten Filip Misolic (ATP-Nr. 80) und Jurij Rodionov (ATP-160) darf sich auch Lukas Neumayer (ATP-188) Chancen auf einen Einsatz ausrechnen.

Wer tatsächlich zum Einsatz kommt, wird Melzer beim Training auf dem Hallen-Court in Bologna entscheiden.