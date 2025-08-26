Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Carlos Alcaraz
© Getty

Tennis-Superstar

Missgeschick: So sieht Carlos Alcaraz nicht mehr aus

26.08.25, 12:48
Teilen

Der Spanier überraschte bei den US-Open mit einem völlig neuen Look. 

Ein optisch stark veränderter Carlos Alcaraz ist am Montag sicher in die zweite Runde der mit 90 Mio. Dollar dotierten US Open in New York eingezogen. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite besiegte den US-Amerikaner Reilly Opelka 6:4,7:5,6:4 und musste danach fast mehr Fragen zu seinem Extrem-Kurzhaar-Maschinenschnitt beantworten, als nach dem Spiel selbst. Weiter kamen mit dem Briten Jack Draper und der 18-jährigen Russin Mirra Andrejewa auch die jeweiligen Nummern 5 im Einzel.

Ein Missgeschick seines Bruders war verantwortlich dafür, dass sich Alcaraz mit sehr kurz geschorenem Haar präsentierte. Er habe unbedingt vor dem Auftakt des Grand-Slam-Turniers noch einen Haarschnitt haben wollen, weil er seine Haare schon ziemlich lang fand, berichtete der US-Open-Sieger 2022. "Plötzlich hat sich mein Bruder mit der Maschine vertan. Er hat sie einfach abgeschnitten. Dann war die einzige Möglichkeit, sie einfach abzurasieren", erzählte der 22-Jährige. Er selbst lache darüber, wie die Leute reagieren.

Carlos Alcaraz
© Getty

Alcaraz trifft nun auf den Italiener Mattia Bellucci. Ein ähnliches Los wie im Vorjahr, als er schon in Runde zwei gescheitert war, wird dem mittlerweile fünffachen Major-Sieger wohl kaum blühen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden