Tennis-Revolution! ATP kürzt Saison für Saudi-Turnier

Die ATP plant eine Revolution: Ab 2028 soll die Saison um drei bis vier Wochen verkürzt werden. Grund ist ein neues Masters-Turnier in Saudi-Arabien. Topstars wie Alexander Zverev und Jannik Sinner begrüßen die Pläne.

Die ATP steht vor einer historischen Kalender-Reform: Ab 2028 soll ein zehntes Masters-1000-Turnier in Saudi-Arabien hinzukommen, wodurch die Saison um drei bis vier Wochen verkürzt werden könnte. ATP-Boss Andrea Gaudenzi sprach von "Vision 28" mit dem Ziel, den Turnierkalender zu optimieren und Premium-Events wie Grand Slams und Masters zu stärken.

Zverev: "Super Idee" für Spieler

Alexander Zverev, Mitglied im Player Council, zeigte sich begeistert: "Wenn die Saison drei, vier Wochen kürzer wird und wir nicht bis Ende November, Anfang Dezember spielen müssen, dann finde ich das eine super Idee." Der Deutsche bestätigte, dass die ATP durch Einnahmen aus dem neuen Masters Lizenzen kleinerer Turniere zurückkaufen will. Zu Saudi-Arabien sagte Zverev: "Ich mag Saudi-Arabien, ich habe es wirklich sehr genossen dieses Jahr dort."

Sinner betont Entscheidungsfreiheit

Weltnummer zwei Jannik Sinner hob die Wahlfreiheit der Spieler hervor: "Wir Spieler sind frei zu wählen. Auch wenn es verpflichtende Events gibt, sind wir trotzdem frei, nein zu sagen." Der Südtiroler, der bereits zweimal bei Show-Events in Saudi-Arabien spielte, sieht Potenzial: "Die Population ist sehr jung, der Markt ist sehr groß. Mal schauen, was das uns geben kann."

Auswirkungen auf traditionelle Turniere

Die verstärkte Hierarchisierung könnte Turniere unter der 1000er-Kategorie betreffen. Sinner betonte jedoch, dass jeder Spieler "eine andere Vision über Tennis und den Turnierkalender" habe. Die geplanten Veränderungen sollen das "Wasserfall"-System stärken, bei dem Top-Spieler sich auf große Events konzentrieren können.