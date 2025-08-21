"Zeitverschwendung": Tennis-Profi verkauft jetzt Dates um 1.000 Dollar

Die ehemalige Top-100-Spielerin Sachia Vickery hat abseits des Tennisplatzes eine neue Einnahmequelle gefunden.

Sportlich läuft es für die US-Amerikanerin Sachia Vickery alles andere als nach Wunsch. Insgesamt kassierte die ehemalige Nummer 73 der WTA-Weltrangliste zwar 1,8 Millionen Euro, mittlerweile ist sie aber auf Rang 559 abgestürzt. Und auch im Liebesleben dürfte sie derzeit ähnlich erfolgreich sein. Grund genug für die 30-Jährige nun neue Wege zu beschreiten.

Denn ihren Lebensunterhalt verdient sie seit einem Jahr schon nicht mehr mit ihrer großen Leidenschaft Tennis. Stattdessen casht sie auf einem OnlyFans-Account groß ab, der sie nun auf einen neuen Geschäftsweg gebracht hat.

Denn viele Männer wollen deshalb Dates mit ihr, doch da dürfte sie bislang kein Glück gehabt haben, was sie zu unüblichen Schritten gezwungen hat. "Aufgrund des Verhaltens von Männern gehe ich nicht mehr kostenlos auf Dates. Ich verlange jetzt eine Anzahlung vor dem Date. Schickt mir 1000 US-Dollar, dann können wir uns treffen", ließ sie auf ihrem Instagram-Account die Verehrer wissen.

"Hat mich überwältigt"

Seit sie auf der oft kritisierten Plattform befindet hat sich ihr Leben schlagartig geändert, wie sie offen verrät. "Ich bin sehr aufgeschlossen und es ist mir egal, was andere über mich denken. Ausserdem ist es das einfachste Geld, das ich je verdient habe, und es macht mir Spass", lässt sie ihre Kritiker verstummen und legt nach: "Ich werde mich nie wieder in meinem Leben über Mädchen auf Onlyfans auslassen. Denn die Summe, die ich dort in den ersten beiden Tagen verdient habe, hat mich überwältigt"

Laut ihrem Manager liegt die Tennis-Karriere allerdings nicht auf Eis. Laut ihrem Manager begann sie ihren gewinnbringenden Account erst in ihrer Verletzungspause vor einem halben Jahr. Sobald sie wieder fit ist, wird sie auch am Tennisplatz wieder ihr Bestes geben,