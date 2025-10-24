Röntgen-Karten & Mafia-Poker: NBA-Coach in Hightech-Betrug verwickelt

Der NBA-Wettskandal weitet sich aus: Coach Chauncey Billups und Profi Terry Rozier sind nach ihren Festnahmen wieder frei. Die Vorwürfe reichen von Mafia-Pokerspielen mit Hightech-Betrug bis zu Wettmanipulationen. Ein Skandal mit System.

Nur einen Tag nach dem NBA-Saisonstart hat sich der Wett-Skandal um Coach Chauncey Billups und Profi Terry Rozier dramatisch ausgeweitet. Beide Stars sind nach ihren spektakulären Festnahmen am Donnerstag zwar wieder auf freiem Fuß, doch die Vorwürfe wiegen schwer: Das FBI ermittelt gegen insgesamt 34 Personen in elf Bundesstaaten, darunter 13 mit Mafia-Verbindungen.

Hightech-Betrug bei Promi-Pokerspielen

Die Vorwürfe gegen Billups lesen sich wie ein Krimi: Der Coach soll an manipulierten Pokerspielen teilgenommen haben, bei denen mit modernster Technik betrogen wurde. Laut Staatsanwaltschaft kamen Röntgengeräte zum Auslesen verdeckter Karten und manipulierte Mischmaschinen zum Einsatz. Ahnungslose Prominente sollen so um mindestens sieben Millionen Dollar gebracht worden sein.

Rozier schon länger im Fokus der Ermittler

Bei Terry Rozier konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen konkreten Vorfall vom 23. März 2023. Damals verließ der Guard nach nur neun Minuten und 36 Sekunden das Spiel seiner Charlotte Hornets - genau für diese Partie wurden ungewöhnlich hohe Wetten auf sein Scheitern bei Punkten, Rebounds und Assists platziert. Nach dem jüngsten Spiel seiner Miami Heat wurde Rozier im Hotel verhaftet.

NBA mit historischem Wett-Problem

Der aktuelle Skandal ist nicht der erste seiner Art in der NBA. Erst letztes Jahr wurde Jontay Porter lebenslang gesperrt, weil er auf eigene Spiele gewettet und Insider-Informationen weitergegeben hatte. Die Liga steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Fans in die Integrität des Sports wiederherzustellen, während die Ermittlungen weiterlaufen.