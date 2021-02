'The Weeknd' rockte Halftime-Show mit Medley

Superstar "The Weeknd" sorgte für ein musikalisches Spektakel in der Halftime-Show des Super Bowls LV.

Nicht nur sportlich zählt der Super Bowl zu den berühmtesten Sport-Events der Welt. Das NFL-Finale ist ebenso für seine legendären Halbzeitshows berühmt! Auch heuer waren wieder namhafte Musikgrößen dabei und versprechen in der Pause eine heiße Vorstellung. Als Headliner sorgte R&B und Hip-Hop-Star The Weeknd für Begeisterung. "Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein", freute sich der Kanadier im Vorfeld.

Der 30 Jahre alte Superstar entstieg am Sonntag im Stadion in Tampa (Florida) einem Sportwagen und spielte im roten Glitzerjacket ein Medley unter anderem mit seinen Hits "Blinding Lights" und "I Feel It Coming". Unterstützt wurde der Künstler bei der futuristischen Einlage dabei von Hunderten roboterartigen Tänzern und reichlich Feuerwerk.

The Weeknd gilt mit seinem Sound, der unter anderem von Michael Jackson beeinflusst ist, als Musik-Avantgardist, der die US-Industrie in den vergangenen Jahren maßgeblich mitprägte. In der Super-Bowl-Halbzeit auf einer der größten Bühnen der Welt zu stehen ist dabei nicht nur eine große Ehre, sondern bedeutet meist auch einen weiteren Karriereschub für die Künstler.



The Weeknd trat die Nachfolge von Shakira und Jennifer Lopez an, die vergangenes Jahr bei der Super Bowl für Begeisterung gesorgt hatten. Bei der Halbzeitshow im Finale der National Football League (NFL) schauen normalerweise mehr als 100 Millionen Menschen alleine in den USA zu.

Fehlen durfte natürlich auch nicht die traditionelle Nationalhymne. Vor dem Spiel gaben R&B-und Soulsängerin Jazmine Sullivan gemeinsam mit Country-Musiker Eric Church ihre Version von "A Star-Spangled Banner" zum Besten geben. Eine Premiere: Erstmals in der Geschichte des Super Bowl wurde die Hymne als Duett gesungen.