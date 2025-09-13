Wintersport-Star mit 23 Jahren tödlich verunglückt

Die Eiskunstläuferin Julia Marie Gaiser ist im Alter von nur 23 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen.

Die gebürtige Südtirolerin (Brixen) war am vergangenen Donnerstag in ihrer aktuellen Heimat Salzburg mit dem Fahrrad unterwegs, als sie an einer Kreuzung von einem abbiegenden Lkw erfasst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der Alkoholtest beim 47-jährigen Fahrer verlief negativ.

Eines der größten Talente im österreichischen Eiskunstlauf

Gaiser galt als eines der größten Talente im österreichischen Eiskunstlauf. Sie lebte seit einigen Jahren in Salzburg, wo sie neben dem Sport auch studierte. Zwischen 2023 und 2025 wurde sie dreimal in Folge Salzburger Landesmeisterin und erreichte regelmäßig Top-10-Platzierungen bei Staatsmeisterschaften. Auch abseits der Wettkämpfe engagierte sie sich im Nachwuchsbereich und gab ihr Wissen mit Begeisterung an Kinder weiter.

Die Nachricht von ihrem Tod löste in Salzburg und Brixen tiefe Bestürzung aus. Am Kreisverkehr in Parsch legten Menschen Blumen und Kerzen nieder. Der Bürgermeister von Brixen, Andreas Jungmann, wird von "RaiNews" zitiert: "Der Schock sitzt bei uns allen sehr, sehr tief. Auch weil die Verstorbene sehr bekannt war in Sportkreisen. Sie war nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch Vorbild für viele. Deswegen: Vonseiten der ganzen Bevölkerung in Brixen können wir nur unser tiefstes Beileid aussprechen." Auch das "EisTeam Salzburg" betonte ihre sportlichen Erfolge, ihre positive Ausstrahlung und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft.

In Brixen soll in den kommenden Tagen eine Trauerfeier stattfinden.